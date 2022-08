Mainz (ots) -



Der Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt funktioniert nach Einschätzung des Bundeskartellamts nicht besonders gut. Das ist eine gewaltige Untertreibung. Wenige Konzerne beherrschen die komplette Wertschöpfungskette. Die Preise an der Tankstelle werden in einer undurchschaubaren "Black Box" gebildet. Welche Faktoren zu den aus Sicht des ADAC zeitweise absurd hohen Preisen an der Zapfsäule geführt haben, ist selbst für Wettbewerbshüter nicht nachvollziehbar. Schließlich waren die Rohölpreise zwischenzeitlich wieder gesunken. Die Sektoruntersuchung des Kartellamts, die insbesondere Raffinerien und Großhandel unter die Lupe nimmt, ist überfällig. Mineralölkonzerne wie Shell, Total, Repsol, BP sowie Chevron und Exxon-Mobil verbuchten im zweiten Quartal dieses Jahres satte Gewinne. Da müssen Nachfragen erlaubt sein. Schwierig ist die Beweisführung, da die Kartellwächter nur bei einem Machtmissbrauch einschreiten können. Umso wichtiger ist es, dass künftig neben den Preis- auch Mengendaten erhoben werden dürfen. Wir Endverbraucher sind auf eine wirksame Kontrolle angewiesen.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5309209

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de