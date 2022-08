Nachdem der Leitindex SMI am Dienstag über weite Strecken Kursgewinne verzeichnet hatte, verlor er im Sog schwacher US-Börsen an Fahrt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag in der Verlustzone abgeschlossen. Nachdem der Leitindex SMI über weite Strecken Kursgewinne verzeichnet hatte, verlor er im Sog schwacher US-Börsen an Fahrt. Die Wall Street wurde von Konjunktursorgen der Anleger nach unten gezogen, nachdem die Zentralbanken zuletzt die Bekämpfung der Inflation zur Priorität erklärt hatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...