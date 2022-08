DJ MÄRKTE USA/Abwärtstrend an der Wall Street geht weiter

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street geht es auch am Dienstag kräftiger nach unten und damit bereits den dritten Handelstag in Folge. Hatte es zu Beginn des Handels noch nach einer kleinen Erholung ausgesehen, wurden die Gewinne schnell wieder abgegeben. Auch eine besser als erwartete US-Verbraucherstimmung für August konnte das Sentiment nicht stützen - im Gegenteil, es könnte die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungskurs bestärken, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Positive Daten gab es auch vom Einzelhandel; laut Redbook ist der Umsatz in den ersten vier Wochen im August um 12,7 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Einen nächsten Indikator liefert dann der US-Arbeitsmarkt für August, der am Freitag veröffentlicht wird.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,7 Prozent auf 31.859 Punkte, nachdem er im Tageshoch schon bei 32.206 Punkten notiert hatte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,9 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt um 1,1 Prozent nach. Bei den Sektoren führen die Energiewerte im S&P-500 vor dem Hintergrund der stark fallenden Ölpreise mit einem Minus von 3,3 Prozent die Verliererliste an. Auch die zinssensiblen Technologie- (-1,2%) und Halbleiterwerte (-1,6%) stehen weiter unter Druck.

"Die Märkte bewerten die Auswirkungen der Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, auf das Ertragswachstum neu", sagt Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt. Händler merken auch an, dass die Fed im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen sie als Stütze der Märkte gesehen wurde, nun niedrigere Vermögenspreise als Teil ihres Instrumentariums zur Inflationsbekämpfung nutzen möchte. Dieser Wandel wurde vom Präsidenten der Minneapolis Federal Reserve Bank, Neel Kashkari, deutlich veranschaulicht, der am Montag gegenüber Bloomberg erklärte, dass der Kurssturz an den Märkten nach Powells Äußerungen zu begrüßen sei.

Der Präsident der Zentralbank von Richmond, Tom Barkin, warnte, dass eine Rezession bei der Eindämmung der Inflation "natürlich ein Risiko" sei. "Wir sind entschlossen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, und es gibt einen Weg dorthin", sagte Barkin bei einer Diskussion in Huntington.

Dollar erholt - Ölpreise fallen deutlich zurück

Der Dollar erholt sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Der Dollar-Index liegt nur noch 0,1 Prozent im Minus. Auslöser war die besser als erwartete US-Verbraucherstimmung. "Das Verbrauchervertrauen ist im August gestiegen, nachdem es drei Monate in Folge gesunken war", erklärte Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators beim Conference Board. Sie verwies darauf, dass der Index der aktuellen Lage erstmals seit März zugelegt habe. "Der Erwartungsindex verbesserte sich ebenfalls gegenüber dem 9-Jahres-Tief vom Juli, bleibt aber unter einem Wert von 80, was darauf hindeutet, dass weiterhin Rezessionsrisiken bestehen", erläuterte sie. Die Besorgnis über die Inflation sei weiter zurückgegangen, bleibe aber erhöht. Damit dürfte die Fed an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten, heißt es.

US-Anleihen werden leicht verkauft, zweijährige stärker als zehnjährige. Damit verschärft sich die inverse Zinsstruktur, die als Rezessionssignal gilt. Für die Analysten der UBS beläuft sich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA inzwischen auf 60 Prozent.

Die Ölpreise stehen unter deutlichem Abgabedruck und verlieren bis zu 5,7 Prozent. Am Vortag waren sie noch auf den höchsten Stand seit rund vier Wochen geklettert. Marktteilnehmer sprechen von kräftigen Gewinnmitnahmen. Zudem seien wichtige technische Marken unterschritten worden, was die Abwärtsbewegung verstärkt habe.

Alcoa-Aktie knickt ein

Für die Papiere von Alcoa geht es um 9,0 Prozent nach unten. Der Konzern will ein Drittel der Produktion in Norwegen schließen. Grund sind die hohen Kosten der Aluminiumproduktion.

Die Aktien von Avid Technology steigen mit der Nachricht, dass sie in den S&P-SmallCap-600-Index aufgenommen würden. Sie werden dort am 1. September die Aktien von Plantronics ersetzen, die von HP übernommen wird. Avid Technology verteuern sich um 11,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.858,85 -0,7% -240,14 -12,3% S&P-500 3.994,42 -0,9% -36,19 -16,2% Nasdaq-Comp. 11.890,96 -1,1% -126,71 -24,0% Nasdaq-100 12.348,83 -1,1% -135,49 -24,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,45 +1,7 3,43 272,0 5 Jahre 3,27 +0,3 3,26 200,7 7 Jahre 3,22 +1,1 3,21 177,7 10 Jahre 3,11 +0,9 3,10 160,2 30 Jahre 3,23 -1,0 3,24 133,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 17:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,0018 +0,2% 1,0000 1,0001 -11,9% EUR/JPY 138,93 +0,2% 138,50 138,76 +6,2% EUR/CHF 0,9758 +0,8% 0,9673 1,0324 -5,9% EUR/GBP 0,8597 +0,6% 0,8544 0,8539 +2,3% USD/JPY 138,69 -0,0% 138,50 138,75 +20,5% GBP/USD 1,1653 -0,4% 1,1705 1,1711 -13,9% USD/CNH (Offshore) 6,9216 +0,1% 6,9214 6,9160 +8,9% Bitcoin BTC/USD 20.432,06 +1,1% 20.413,96 20.246,49 -55,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,60 97,01 -5,6% -5,41 +29,1% Brent/ICE 99,12 105,09 -5,7% -5,97 +33,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 249,00 272,60 -8,7% -23,60 +365,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.725,50 1.738,35 -0,7% -12,86 -5,7% Silber (Spot) 18,43 18,78 -1,9% -0,35 -21,0% Platin (Spot) 850,85 867,08 -1,9% -16,23 -12,3% Kupfer-Future 3,55 3,61 -1,7% -0,06 -19,9% YTD zu Vortagsschluss ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2022 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.