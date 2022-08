Fruit of the Loom, Hersteller der kultigen FRUIT OF THE LOOM-Markenkleidung, hat sich mit dem führenden Materialforschungsunternehmen Recover Textile Systems, S.L., Hersteller der Recover-Faser, zusammengetan, um ab heute eine neue Kollektion klassischer Unisex-T-Shirts herauszubringen.

Neben einer inklusiven Passform und verantwortungsvoll hergestellten Stoffen und Materialien besteht jedes der nachhaltig designte T-Shirts aus 20 Recover, der besten recycelten Baumwollfaser ihrer Klasse, und ist in acht Farben erhältlich. Der Preis für jedes T-Shirt liegt bei 15 US-Dollar. Die limitierte Kollektion wird ab dem 30. August auf Fruit.com und Amazon erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Die neue T-Shirt-Kollektion aus Recover-Baumwolle ist eine der vielen Maßnahmen, mit denen Fruit of the Loom sein Ziel erreicht, "die nachhaltige Beschaffung der wichtigsten Materialien zu fördern", wie im globalen Nachhaltigkeitsplan des Unternehmens, Fruitful Futures, dargelegt. Der Plan dokumentiert spezifische Verpflichtungen für die drei Hauptsäulen "People-Centric" (Menschen in den Mittelpunkt stellen), "Planet-Conscious" (den Planeten schützen) und "Product Authenticity" (Produktauthentizität).

"Diese Kollektion ist das jüngste Beispiel dafür, wie Fruit of the Loom über das gesamte Unternehmen hinweg nachhaltigere Produkte herstellt. Als einer der weltweit größten Hersteller und Vermarkter von Freizeitkleidung haben wir uns verpflichtet, unsere Umweltauswirkungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu reduzieren", so Mercedes Lopez, Vice President of Corporate Social Responsibility bei Fruit of the Loom.

Die Partnerschaft mit Recover und die Verwendung ihrer Baumwolle ermöglicht es dem Unternehmen, ein nachhaltiges Kreislaufprogramm zu entwickeln, das Abfälle aus der Textilproduktion zur Herstellung hochwertiger recycelter Baumwollfasern nutzt. Die firmeneigene recycelte Baumwollfaser von Recover ist eine der umweltfreundlichsten Fasern auf dem Markt und reduziert den Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdruck der mit dieser Faser hergestellten Kleidung erheblich. Durch die Kooperation mit Recover beweist Fruit of the Loom weiterhin seine Innovationskraft und sein Engagement für Nachhaltigkeit.

"Wir freuen uns, mit Fruit of the Loom zusammenzuarbeiten, um die Einführung nachhaltiger Initiativen im Segment der Freizeitkleidung zu beschleunigen. Die universelle Einsetzbarkeit der Kollektion passt perfekt zu den Werten der Marke Recover, die sich für eine Kreislaufmode für alle einsetzt", so Boris Mercier, Senior Vice President of Marketing bei Recover.

Über Recover

Recover ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Die hochwertigen, umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Lieferkette globaler Einzelhändler und Marken hergestellt und bieten eine nachhaltige Lösung, um den Kreislauf der Mode für alle zu schließen. Als Familienunternehmen in der vierten Generation und unterstützt durch die jüngsten Investitionen von STORY3 Capital und Goldman Sachs, ist Recover bestrebt, seine firmeneigene Technologie zu skalieren, um einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.recoverfiber.com und folgen Sie @recoverfiber in den sozialen Medien.

Über Fruit of the Loom

Seit 170 Jahren ist Fruit of the Loom ein zuverlässiger Experte für Unterwäsche und Freizeitkleidung, der bequeme Qualitätsprodukte für jeden und jeden Körper herstellt. Wir achten selbst auf die kleinsten Details, damit sich die Menschen auf die Dinge konzentrieren können, die ihnen am wichtigsten sind. Dabei versuchen wir, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen so macht es einfach mehr Spaß. Weitere Informationen über Fruit of the Loom finden Sie unter Fruit.com.

