Die Krypto-Börse Crypto.com hat versehentlich über 10 Millionen US-Dollar an eine Kundin überwiesen. Zugestanden hätten ihr nur 100 US-Dollar. Nun versucht die Börse, das Geld zurückzuerhalten. Ein kurioser Fall beschäftigt aktuell die Krypto-Börse Crypto.com. Die in Singapur ansässige Krypto-Handelsplattform hatte einer Kundin namens Thevamanogari Manivel versehentlich über 10 Millionen Dollar überwiesen. Eigentlich ging es beim Anliegen gerade einmal um 100 US-Dollar. Nun will die Börse das Geld wieder zurück ...

