Der Stahlriese setzt Gurobi Compute Server ein, um den Prozess der Kohlevermischung zu optimieren.

Gurobi Optimization, LLC, Hersteller des weltweit schnellsten mathematischen Optimierungslösers, hat einen weiteren Branchenriesen in seine umfangreiche Kundenliste aufgenommen Tata Steel, einen der führenden Stahlproduzenten der Welt. Um die enorm komplexen Anforderungen im Bereich der Kohlevermischung zu bewältigen und die Produktion zu optimieren, hat Tata Steel ein eigenes Modell zur Optimierung der Kohlevermischung (Coal Blending Optimization Model, CBOM) entwickelt. Mit der Unterstützung von Gurobi soll dieses Modell langfristig dazu beitragen, Kosten in Millionenhöhe einzusparen.

"Die Tools, die wir zusammen mit Gurobi entwickelt haben, sind jetzt Teil unserer täglichen Arbeitsabläufe und werden es auch in absehbarer Zukunft sein", sagt Dr. Paul Dickinson, Technischer Leiter der Koksherstellung bei Tata Steel. "Dieses Optimierungsmodell, die Technologie und die bei seiner Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse haben als Vorlage für andere Modelle gedient, die zusätzliche Vorteile und sogar noch mehr Möglichkeiten eröffnen, um einen Mehrwert zu ermitteln und zu realisieren."

Jedes Material, das im Prozess der Kohlevermischung eingesetzt wird, ist in einer großen Auswahl an Mengen und Preisen erhältlich und kann die Qualität des Endprodukts auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Aufgrund dieser Variablen und einer Vielzahl zusätzlicher Einschränkungen wäre es für einen Menschen allein praktisch unmöglich, alle möglichen Kombinationen zu bewerten und die beste auszuwählen.

Mit Gurobi Compute Server ist Tata Steel nun allerdings in der Lage, alle verfügbaren Mischungsoptionen zu bewerten und innerhalb von Sekunden die Kombination zu ermitteln, die die kosteneffizientesten Ausgangsmaterialien verwendet, ohne dass die Qualität darunter leidet. Dadurch konnte Tata Steel seine Liquiditätslage verbessern und die Kosten pro produzierter Bramme senken.

"Nach einer Prüfung der Alternativen haben wir uns für die weltweit führende Gurobi-Engine entschieden und die Anwendung in Visual Studio mit C# WinForms erstellt", erklärt Dr. Christopher Melvin, Process Specialist.

Mit dem CBOM von Tata Steel können die Benutzer mehrere Einschränkungen festlegen, darunter:

die Gesamtzahl der Materialien, die in jeder Mischung verwendet werden können

den gewünschten Prozentsatz und das Gewicht bestimmter Kohlen in jeder Mischung

die jeweilige Qualität, das Produkt, die Materialverfügbarkeit und die Verwendungsbedingungen

Das Modell ermöglicht es den Kunden auch, diese Einschränkungen nach Bedarf anzupassen.

Vor der Einführung von Gurobi Compute Server hatte Tata Steel seine Optimierungsmodelle in Excel erstellt. Seitdem sie mit Gurobi zusammenarbeiten, hat ihr CBOM jedoch Mischungen identifiziert, die sie nie in Betracht gezogen hatten, woraus sich neue und verbesserte Strategien ergaben. Nach einer Reihe von Tests stellte das Unternehmen fest, dass diese neuen Mischungen tatsächlich besser waren als jene, mit denen es zuvor gearbeitet hatte.

Tata Steel gab außerdem an, dass das Unternehmen nun in der Lage ist, hochwertige Mischungen innerhalb von Sekunden zu identifizieren und so die Anzahl der in der Stahlproduktion verwendeten Kohlen zu reduzieren. Dies unterstützt wiederum das Ziel, die Lagerbestände zu minimieren und die Liquidität des Unternehmens zu erhalten.

"Auch wenn die Lernkurve steil war, hat uns Gurobi hervorragend unterstützt", so James Watson, Optimierungsspezialist bei Tata Steel. "Bei der veröffentlichten Anwendung handelt es sich nun um ein intuitives, elegantes und optimiertes Mischungstool mit einer erstklassigen Löserleistung, das alle unsere erforderlichen Anforderungen erfüllt und uns sogar weitere Bereiche eröffnet, in denen wir einen Mehrwert schaffen können."

Weitere Informationen dazu, wie Gurobi Tata Steel bei der Optimierung seines Kohlemischungsprozesses unterstützt hat, erhalten Sie in der vollständigen Fallstudie von Gurobi.

Über Gurobi-Optimierung

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Produktions- und Personaleinsatzplanung, dem Portfoliomanagement und der Marketingoptimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi Ihre optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Entscheidungsintelligenz bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichem Funktionsumfang und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98%.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, BASF und die Deutsche Fußball Liga sowie die Hälfte der Fortune 10 und 70% der globalen Top-Tech-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie an unter +1 713 871 9341.

