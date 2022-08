pulsESGTM, eine wegweisende Plattform für Software as a Service (SaaS), die Unternehmen ein zentrales Aufzeichnungs- und Referenzsystem für Metriken im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social, and Governance, ESG) bietet, hat bekanntgegeben, dass Clayton, Dubilier Rice (CD&R) pulsESGTM in ein kooperatives Pilotprogramm eingebunden hat. Im Rahmen dessen sollen die Portfoliounternehmen messbaren Fortschritt hinsichtlich ihrer ESG-Ziele auf eine Weise machen können, die von Unternehmensleitung und Projektbeteiligten validiert und gebenchmarkt werden kann.

Über das Pilotprogramm wird pulsESGTM an der Gestaltung, Prüfung, Konfigurierung und Verbesserung von Initiativen arbeiten, mit denen enorme Mengen von ESG-Daten gehandhabt werden können. Diese Daten sind häufig unstrukturiert und schwierig zu verarbeiten. So werden die Bemühungen der Portfoliounternehmen unterstützt, mehr Transparenz, Sicherheit und Wertschöpfung für die verschiedenen Projektbeteiligten zu ermöglichen.

"Das Team von pulsESGTM freut sich sehr, eine integrierte, umfassende und flexible SaaS-Plattform anbieten zu können, die die Bemühungen von CD&R sowie der Portfoliounternehmen seiner Fonds unterstützen wird, Erkenntnisse zu definieren, zu erfassen, zu analysieren und abzuleiten und ihren ESG-Fußabdruck zu verbessern", sagte Murat Sönmez, Mitgründer und CEO von pulsESGTM. "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit CD&R an diesem Pilotprogramm arbeiten können. Das Unternehmen ist bekannt für seine operative Exzellenz."

Unter der Leitung der Technikveteranen und Gründer Murat Sönmez und Inderjeet Singh liefert die Plattform pulsESGTM nachprüfbare Analysen, die sowohl in die Quell- als auch die Ziel-ESG-Systeme der Kunden integriert werden können. Dieses Informationsniveau ermöglicht es Unternehmen, fundiertere ESG-Entscheidungen mithilfe einer Plattform zu treffen, die den Endbenutzern auch genügend Flexibilität bietet, um sie basierend auf Änderungen in der ESG-Regulierungslandschaft und entsprechend den Bedürfnissen der Projektbeteiligten zu ändern.

Über pulsESGTM

pulsESG, Inc. wurde 2021 gegründet und ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das zweckorientierten Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre ESG-Bilanz mit einer integrierten und umfassenden SaaS-Plattform zu verwalten und zu verbessern, die für Compliance-Tracking und -Einblicke entwickelt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pulsESG.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

