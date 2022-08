Der Entwickler von Elektroflugzeugen der Luxusklasse, VRCO, hat das spanische Unternehmen CITD als alleinigen Konstruktions- und Entwicklungspartner für die XP4 und XPC ausgewählt und eine Vereinbarung über die Unterstützung bei der Herstellung, Flugerprobung und Regionalvertretung für e-VTOL-Schulungen unterzeichnet.

CITD (Head Office, Madrid) VRCO Engagement Meeting

Die beiden Unternehmen haben ein Konstruktions- und Entwicklungsprogramm für das Elektroflugzeug XP4 und die Modellvariante XPC Cargo vereinbart, das unter anderem die Bereitstellung von Schulungshardware die aufgrund des einzigartigen Flugdecks des Xcraft XP4 erforderlich ist sowie einen e-VTOL-Schulungsplan vorsieht.

CITD strebt an, die Chancen durch die Entstehung des neuen Segments der Elektroflugzeuge zu nutzen.

"Wir stehen am Beginn des ‚Age of Airvolution'. In naher Zukunft wird das Erlernen des Fliegens für mehr Menschen möglich und erschwinglich sein und hochinteressante Karrierechancen eröffnen", so Michael Smith, Gründer und CEO von VRCO.

Über CITD

CITD ist ein Konstruktions-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigungsindustrie mit 20 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Strukturen für Luft- und Raumfahrtanwendungen, elektrische Systeme und additive Fertigung. Darüber hinaus führt das Unternehmen Null-Emissions-Projekte durch (Luftfahrt mit vollelektrischen und H2-Antrieben sowie nachhaltiger Flugzeugtreibstoff).

Weitere Informationen über CITD unter www.citd.eu

Über VRCO

VRCO Limited, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Derby, Großbritannien, entwickelt das NeoXcraft e-VTOL-Flugzeug und zugehörige Dienstleistungen. Gegründet wurde VRCO von Michael Smith mit dem Ziel, eine neuartige vollelektrische Senkrechtstart- und -landeplattform zu entwickeln: das Xcraft. Die ersten Durchführbarkeits- und Energieoptimierungsstudien zu Xcraft wurden vom Institute for Innovation in Sustainable Engineering (IISE) durchgeführt. Derzeit baut das Unternehmen seinen Prototyp in voller Größe und unterstützt Kunden wie ESR bei der Vorbereitung und Realisierung der Airvolution.

Weitere Informationen über VRCO finden Sie unter www.vrco.co.uk

