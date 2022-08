Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit "Bahnt sich nun doch eine obere Trendwende an?". Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit "Bahnt sich nun doch eine obere Trendwende an?". Darin thematisierten wir die charttechnischen Warnsignale, die damals zu Tage traten. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...