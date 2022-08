QUEBEC CITY, Aug. 31, 2022, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und genauesten ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich bekanntzugeben, zwei Auszeichnungen für seine LeddarVision Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform erhalten zu haben. Die Plattform ist eine flexible, robuste, kostengünstige, sensorunabhängige und skalierbare Lösung für den Automobilbereich, die hochpräzise 3D-Umgebungsmodelle liefert. Darüber hinaus unterstützt die Software alle SAE-Autonomiestufen, indem sie KI- und Computer-Vision-Algorithmen anwendet, um Rohdaten von Sensoren zu fusionieren, die in L2-L5-Onroad- und Offroad-Autonomiefahrzeuganwendungen eingesetzt werden.

Tel Aviv, Israel, Mai 2022 - Die Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect und die CARIAD Startup Challenge haben LeddarTech mit einem Geldpreis für seine Sensorfusions- und Wahrnehmungstechnologie ausgezeichnet

"Wir waren von LeddarTechs professionell vorbereitetem Pitch und Vorschlag eines PoC beeindruckt", so Jan Zawadzki, Head of AI, CARIADE . "Wir waren fasziniert von den technischen Fähigkeiten des Unternehmens, die zu unserer allgemeinen ADAS-Strategie passen, und wir freuen uns darauf, mit ihrem Produkt ein KI-sicherheitsbezogenes PoC zu entwickeln", schloss Herr Zawadzki.

LeddarTech wurde in der Endrunde des Wettbewerbs ausgewählt, nachdem Konnect , der Open Innovation Hub des Volkswagen Konzerns, und die Jury von VW Nutzfahrzeuge mehr als 30 israelische Startups geprüft hatten.

CARIAD ist verantwortlich für den Aufbau des führenden Technologie-Stacks für die Automobilindustrie mit dem Ziel, ein neues automobiles Erlebnis zu schaffen und die Innovationsgeschwindigkeit des Volkswagen-Konzerns zu erhöhen, um das Auto zu einem nachhaltigen, sicheren und nahtlos vernetzten Mobilitätsbegleiter in einer digitalen Welt zu machen.

Shenzhen, China, 13. August 2022 - Die Shenzhen Automotive Electronics Industry Association zeichnet LeddarTech mit dem Automotive Electronics Science and Technology Award für LeddarVision in der Kategorie Product Innovation Excellence aus

LeddarTech erhielt diese Auszeichnung für seine hochinnovative Rohdaten-Sensorfusions- und Wahrnehmungstechnologie, die die ADAS- und AD-Sicherheit gegenüber der herkömmlichen Objektfusionstechnologie verbessert. Diese branchenweit erste Lösung ist außerdem sensorunabhängig und skalierbar, so dass die Kunden des Unternehmens auf derselben Plattform auf Autonomiestufe 5 skalieren können. Dieses Engagement für eine sicherere und kundenorientiertere Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösung hebt LeddarTech von anderen ab und führte zur Auswahl für diese prestigeträchtige Auszeichnung.

Die Shenzhen Automotive Electronics Industry Association wurde 2010 als gemeinnützige Organisation mit über 500 Mitgliedern gegründet, die Unternehmen der Autoelektronik und verwandter Teiletechnologie in ganz China vertreten. Die Auszeichnung würdigt wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation in der Autoelektronikbranche. Die preisgekrönten Unternehmen wurden ermittelt, nachdem Fachjuroren aus der Automobilindustrie und Forschungs- und Entwicklungsexperten führender einheimischer Automobilunternehmen mehr als 250 Produkte bewertet hatten.

"Die Auszeichnung unserer Technologie durch diese beiden Organisationen stellt eine tiefgreifende Anerkennung des Fachwissens und der herausfordernden Arbeit der von uns geleiteten Teams für Sensorfusion und Wahrnehmung, angeführt von unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Israel und unseren Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die diese Bemühungen unterstützen", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Diese Auszeichnungen werden sehr geschätzt und würdigen unsere Branchendifferenzierung, unser Engagement für Win-Win-Partnerschaften und vor allem unsere Mission, ADAS- und AD-Produkte zu ermöglichen, die die Sicherheit und die Lebensqualität von Fahrern und der allgemeinen Öffentlichkeit verbessern", schloss Herr Boulanger.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet. Es handelt sich um ein Unternehmen für umfassende End-to-End-Umgebungssensorik, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffiziente Wahrnehmungslösungen, die von ADAS der Stufe 2 bis hin zu vollständiger Autonomie der Stufe 5 mit LeddarVision skalierbar sind, einer Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt. LeddarTech unterstützt außerdem LiDAR-Hersteller und Tier-1/2-Automobilzulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie LeddarSteer Digital Beam Steering und LeddarEngine, einer hochintegrierten, skalierbaren LiDAR-SoC- und Software-Kombination, die das beschleunigte Design von LiDAR-Lösungen in Automobilqualität mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht. Das Unternehmen ist für mehrere Innovationen im Bereich modernster Fernerkundungsanwendungen in der Automobil- und Mobilitätsbranche verantwortlich und verfügt über mehr als 140 erteilte oder angemeldete Patente, die die ADAS- und autonomen Fahrfunktionen verbessern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.



Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.