Der Schweizer Obstverband hat gestern in Fruthwilen (TG) die Schweizer Kernobstsaison eingeläutet. Der Anlass stand im Zeichen des Branchenprogramms «Nachhaltigkeit Früchte». In Anwesenheit des Nationalrats Manuel Strupler betonte der Verband die Pionierrolle der Branche und kündigte eine gute Ernte an. 114 500 Tonnen Äpfel und 18 500 Tonnen Birnen werden heuer...

