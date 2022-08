Das amerikanische Verpackungsunternehmen Greif Inc. (ISIN: US3976241071, NYSE: GEF) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar je Aktie ausbezahlen und erhöht die Dividendenausschüttung damit um 8,7 Prozent. Aktionäre erhalten die Zahlung am 1. Oktober 2022 (Record date: 16. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 68,47 US-Dollar (Stand: 30. August 2022) entspricht ...

