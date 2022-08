HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3300 Mit Thomas Tschol, Co-Founder und Partner unseres Season-1-Presenters Management Factory, endet auch die Season 1 mit 22 Folgen. Der Vorarlberger, der u.a. in Toulouse und Berlin studiert hat, war in den späten Neunzigern bei Ernst & Young tätig und gründete dann mit Kollegen und Wegbegleitern die Manangement Factory, deren Assets "CFOs und CROs to Rent" sind. Wir sprechen über Tätigkeiten bei Trenkwalder, Mayr Melnhof Holz, Zumtobel und Kreisel Electric in der John Deere Ära. Ich frage Thomas auch zum Thema IPO Begleitung und sage Danke für den Support der Season 1. http://mf.ag About: Die Serie Börsepeople findet m Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt ....

