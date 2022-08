In einer neuen Umfrage zeigt sich, dass sich die Zustimmung bei der Unterstützung des höheren Frauenrentenalters und der Erhöhung der Mehrwertsteuer angleicht. Für das höhere Rentenalter sprachen sich 52 Prozent aus, für die höhere Mehrwertsteuer 54 Prozent.Zürich - Das Ja zu den beiden AHV-Vorlagen ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer findet weiterhin keine Mehrheit, obwohl das Ja-Lager zulegte. Und bei der Massentierhaltungsinitiative holen die Gegner auf. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten zweiten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» vor der eidgenössischen Abstimmung am 25. September hervor.

