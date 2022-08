InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 31, 2022 / The Company announces that on 30 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 30 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 38,000

Lowest price paid per share: £ 46.7400

Highest price paid per share: £ 47.5900

Average price paid per share: £ 47.1883

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 4,217,712 of its ordinary shares in treasury and has 183,500,008 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 38,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 30 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 38,000 - - - Highest price paid (per ordinary share) £ 47.5900 - - - Lowest price paid (per ordinary share) £ 46.7400 - - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 47.1883 - - -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 30/08/2022 11:01:41 BST 51 47.4000 XLON 608030609669963 30/08/2022 11:01:41 BST 67 47.4000 XLON 608030609669967 30/08/2022 11:01:43 BST 74 47.3800 XLON 608030609669974 30/08/2022 11:05:11 BST 56 47.4100 XLON 608030609670349 30/08/2022 11:06:17 BST 239 47.4500 XLON 608030609670530 30/08/2022 11:06:18 BST 86 47.4500 XLON 608030609670533 30/08/2022 11:08:33 BST 97 47.4500 XLON 608030609670745 30/08/2022 11:08:33 BST 130 47.4500 XLON 608030609670746 30/08/2022 11:10:16 BST 246 47.4500 XLON 608030609671017 30/08/2022 11:11:10 BST 236 47.4400 XLON 608030609671131 30/08/2022 11:11:10 BST 60 47.4500 XLON 608030609671133 30/08/2022 11:14:17 BST 13 47.4600 XLON 608030609671633 30/08/2022 11:14:17 BST 5 47.4600 XLON 608030609671632 30/08/2022 11:14:17 BST 8 47.4600 XLON 608030609671634 30/08/2022 11:14:19 BST 4 47.4600 XLON 608030609671642 30/08/2022 11:16:25 BST 111 47.4400 XLON 608030609671853 30/08/2022 11:14:55 BST 70 47.4600 XLON 608030609671711 30/08/2022 11:15:42 BST 69 47.4600 XLON 608030609671813 30/08/2022 11:16:04 BST 7 47.4600 XLON 608030609671823 30/08/2022 11:16:24 BST 51 47.4600 XLON 608030609671851 30/08/2022 11:16:26 BST 163 47.4400 XLON 608030609671855 30/08/2022 11:16:26 BST 52 47.4400 XLON 608030609671856 30/08/2022 11:17:37 BST 169 47.4200 XLON 608030609671975 30/08/2022 11:16:29 BST 59 47.4400 XLON 608030609671864 30/08/2022 11:16:29 BST 14 47.4400 XLON 608030609671863 30/08/2022 11:16:31 BST 14 47.4400 XLON 608030609671867 30/08/2022 11:16:43 BST 22 47.4400 XLON 608030609671874 30/08/2022 11:16:43 BST 50 47.4400 XLON 608030609671875 30/08/2022 11:17:17 BST 134 47.4400 XLON 608030609671939 30/08/2022 11:17:17 BST 70 47.4400 XLON 608030609671940 30/08/2022 11:17:22 BST 14 47.4400 XLON 608030609671943 30/08/2022 11:17:37 BST 224 47.4200 XLON 608030609671978 30/08/2022 11:18:44 BST 71 47.3700 XLON 608030609672135 30/08/2022 11:21:16 BST 126 47.3800 XLON 608030609672465 30/08/2022 11:23:10 BST 57 47.4100 XLON 608030609672684 30/08/2022 11:24:29 BST 82 47.3700 XLON 608030609672837 30/08/2022 11:25:20 BST 66 47.3700 XLON 608030609672893 30/08/2022 11:30:22 BST 100 47.4400 XLON 608030609673316 30/08/2022 11:32:22 BST 74 47.4300 XLON 608030609673491 30/08/2022 11:32:28 BST 111 47.4300 XLON 608030609673499 30/08/2022 11:32:28 BST 81 47.4300 XLON 608030609673502 30/08/2022 11:33:01 BST 69 47.4200 XLON 608030609673532 30/08/2022 11:33:28 BST 66 47.4100 XLON 608030609673580 30/08/2022 11:35:00 BST 54 47.4100 XLON 608030609673682 30/08/2022 11:35:00 BST 56 47.4100 XLON 608030609673684 30/08/2022 11:38:35 BST 69 47.3400 XLON 608030609674107 30/08/2022 11:40:07 BST 239 47.3700 XLON 608030609674174 30/08/2022 11:40:42 BST 75 47.3400 XLON 608030609674217 30/08/2022 11:43:03 BST 160 47.3400 XLON 608030609674396 30/08/2022 11:46:14 BST 61 47.3200 XLON 608030609674638 30/08/2022 11:46:14 BST 201 47.3200 XLON 608030609674643 30/08/2022 11:51:07 BST 5 47.3400 XLON 608030609675065 30/08/2022 11:51:45 BST 60 47.3500 XLON 608030609675114 30/08/2022 11:51:51 BST 90 47.3500 XLON 608030609675117 30/08/2022 11:51:51 BST 49 47.3500 XLON 608030609675118 30/08/2022 11:52:14 BST 13 47.3400 XLON 608030609675142 30/08/2022 11:52:14 BST 109 47.3400 XLON 608030609675141 30/08/2022 11:52:33 BST 57 47.3100 XLON 608030609675172 30/08/2022 11:55:03 BST 61 47.3000 XLON 608030609675308 30/08/2022 11:55:12 BST 70 47.3000 XLON 608030609675327 30/08/2022 11:57:02 BST 97 47.3100 XLON 608030609675525 30/08/2022 11:57:06 BST 61 47.2900 XLON 608030609675535 30/08/2022 11:59:25 BST 67 47.2700 XLON 608030609675762 30/08/2022 11:59:48 BST 56 47.2800 XLON 608030609675829 30/08/2022 12:01:42 BST 130 47.2800 XLON 608030609676068 30/08/2022 12:02:24 BST 56 47.2800 XLON 608030609676118 30/08/2022 12:05:00 BST 79 47.3000 XLON 608030609676433 30/08/2022 12:05:00 BST 117 47.3000 XLON 608030609676435 30/08/2022 12:06:30 BST 53 47.2800 XLON 608030609676611 30/08/2022 12:08:48 BST 51 47.2900 XLON 608030609676799 30/08/2022 12:11:45 BST 51 47.3700 XLON 608030609677052 30/08/2022 12:12:14 BST 75 47.3700 XLON 608030609677104 30/08/2022 12:12:14 BST 38 47.3800 XLON 608030609677107 30/08/2022 12:15:52 BST 245 47.4600 XLON 608030609677501 30/08/2022 12:15:42 BST 14 47.4800 XLON 608030609677485 30/08/2022 12:15:42 BST 38 47.4800 XLON 608030609677486 30/08/2022 12:16:01 BST 52 47.4200 XLON 608030609677527 30/08/2022 12:16:05 BST 12 47.4200 XLON 608030609677543 30/08/2022 12:16:05 BST 41 47.4200 XLON 608030609677542 30/08/2022 12:16:46 BST 57 47.4200 XLON 608030609677586 30/08/2022 12:17:40 BST 85 47.3800 XLON 608030609677690 30/08/2022 12:18:40 BST 52 47.4000 XLON 608030609677805 30/08/2022 12:21:42 BST 122 47.3900 XLON 608030609678018 30/08/2022 12:21:42 BST 53 47.3700 XLON 608030609678039 30/08/2022 12:26:59 BST 218 47.4200 XLON 608030609678440 30/08/2022 12:26:59 BST 60 47.4200 XLON 608030609678442 30/08/2022 12:29:41 BST 103 47.4200 XLON 608030609678693 30/08/2022 12:29:41 BST 56 47.4000 XLON 608030609678695 30/08/2022 12:33:17 BST 83 47.3900 XLON 608030609678939 30/08/2022 12:34:13 BST 143 47.4200 XLON 608030609679023 30/08/2022 12:37:59 BST 246 47.4700 XLON 608030609679385 30/08/2022 12:40:00 BST 106 47.4700 XLON 608030609679576 30/08/2022 12:41:39 BST 102 47.4400 XLON 608030609680011 30/08/2022 12:42:19 BST 16 47.4300 XLON 608030609680131 30/08/2022 12:42:19 BST 40 47.4300 XLON 608030609680130 30/08/2022 12:47:37 BST 127 47.4900 XLON 608030609680590 30/08/2022 12:48:49 BST 213 47.5000 XLON 608030609680744 30/08/2022 12:49:56 BST 57 47.5400 XLON 608030609681162 30/08/2022 12:50:37 BST 59 47.5000 XLON 608030609681299 30/08/2022 12:52:17 BST 53 47.4800 XLON 608030609681555 30/08/2022 12:53:43 BST 7 47.4800 XLON 608030609681686 30/08/2022 12:53:43 BST 156 47.4800 XLON 608030609681685 30/08/2022 12:59:44 BST 97 47.5000 XLON 608030609682191 30/08/2022 12:59:44 BST 90 47.5000 XLON 608030609682195 30/08/2022 12:59:44 BST 39 47.5000 XLON 608030609682196 30/08/2022 13:00:04 BST 103 47.4900 XLON 608030609682214 30/08/2022 13:02:29 BST 134 47.4800 XLON 608030609682500 30/08/2022 13:05:47 BST 134 47.5700 XLON 608030609682935 30/08/2022 13:05:47 BST 58 47.5700 XLON 608030609682946 30/08/2022 13:05:47 BST 29 47.5700 XLON 608030609682945 30/08/2022 13:08:34 BST 94 47.5500 XLON 608030609683203 30/08/2022 13:11:34 BST 116 47.5400 XLON 608030609683489 30/08/2022 13:15:47 BST 229 47.5900 XLON 608030609683882 30/08/2022 13:15:57 BST 85 47.5800 XLON 608030609683894 30/08/2022 13:19:09 BST 146 47.5500 XLON 608030609684240 30/08/2022 13:20:27 BST 63 47.5400 XLON 608030609684407 30/08/2022 13:22:33 BST 66 47.5100 XLON 608030609684582 30/08/2022 13:23:54 BST 90 47.5200 XLON 608030609684699 30/08/2022 13:23:54 BST 69 47.5200 XLON 608030609684702 30/08/2022 13:24:29 BST 46 47.5300 XLON 608030609684759 30/08/2022 13:25:50 BST 11 47.5000 XLON 608030609684888 30/08/2022 13:25:50 BST 88 47.5000 XLON 608030609684887 30/08/2022 13:27:13 BST 30 47.4800 XLON 608030609685042 30/08/2022 13:27:13 BST 21 47.4800 XLON 608030609685041 30/08/2022 13:28:20 BST 73 47.4900 XLON 608030609685152 30/08/2022 13:30:21 BST 1 47.4000 XLON 608030609685376 30/08/2022 13:30:21 BST 54 47.4000 XLON 608030609685377 30/08/2022 13:30:21 BST 60 47.4000 XLON 608030609685388 30/08/2022 13:30:21 BST 17 47.4000 XLON 608030609685389 30/08/2022 13:31:02 BST 52 47.3600 XLON 608030609685447 30/08/2022 13:32:22 BST 54 47.3300 XLON 608030609685591 30/08/2022 13:34:23 BST 124 47.2700 XLON 608030609685894 30/08/2022 13:34:35 BST 61 47.2800 XLON 608030609685943 30/08/2022 13:34:39 BST 83 47.2800 XLON 608030609685984 30/08/2022 13:37:02 BST 145 47.2700 XLON 608030609686306 30/08/2022 13:38:28 BST 135 47.2600 XLON 608030609686521 30/08/2022 13:39:17 BST 70 47.2600 XLON 608030609686679 30/08/2022 13:40:16 BST 65 47.2800 XLON 608030609686834 30/08/2022 13:41:21 BST 124 47.2700 XLON 608030609686980 30/08/2022 13:42:54 BST 78 47.2900 XLON 608030609687146 30/08/2022 13:42:54 BST 70 47.2800 XLON 608030609687148 30/08/2022 13:45:25 BST 105 47.2400 XLON 608030609687484 30/08/2022 13:48:56 BST 109 47.2500 XLON 608030609687818 30/08/2022 13:48:57 BST 110 47.2500 XLON 608030609687836 30/08/2022 13:49:23 BST 65 47.2300 XLON 608030609687904 30/08/2022 13:50:47 BST 111 47.1800 XLON 608030609688038 30/08/2022 13:51:50 BST 80 47.1700 XLON 608030609688135 30/08/2022 13:52:44 BST 53 47.1900 XLON 608030609688257 30/08/2022 13:53:43 BST 57 47.2000 XLON 608030609688362 30/08/2022 13:53:43 BST 54 47.2000 XLON 608030609688415 30/08/2022 13:54:46 BST 54 47.2000 XLON 608030609688558 30/08/2022 13:54:46 BST 3 47.2000 XLON 608030609688559 30/08/2022 13:59:34 BST 74 47.1700 XLON 608030609689017 30/08/2022 13:59:34 BST 177 47.1700 XLON 608030609689018 30/08/2022 14:00:41 BST 19 47.1500 XLON 608030609689221 30/08/2022 14:00:41 BST 46 47.1500 XLON 608030609689220 30/08/2022 14:03:04 BST 69 47.1700 XLON 608030609689526 30/08/2022 14:03:04 BST 25 47.1700 XLON 608030609689528 30/08/2022 14:03:04 BST 42 47.1700 XLON 608030609689527 30/08/2022 14:05:39 BST 70 47.1600 XLON 608030609689885 30/08/2022 14:05:44 BST 192 47.1600 XLON 608030609689897 30/08/2022 14:06:59 BST 21 47.1900 XLON 608030609690064 30/08/2022 14:06:59 BST 81 47.1900 XLON 608030609690063 30/08/2022 14:08:09 BST 133 47.1600 XLON 608030609690241 30/08/2022 14:09:51 BST 114 47.2000 XLON 608030609690480 30/08/2022 14:09:51 BST 44 47.2000 XLON 608030609690486 30/08/2022 14:09:51 BST 25 47.2000 XLON 608030609690485 30/08/2022 14:10:46 BST 78 47.1900 XLON 608030609690742 30/08/2022 14:12:24 BST 100 47.2500 XLON 608030609690960 30/08/2022 14:14:00 BST 91 47.2500 XLON 608030609691229 30/08/2022 14:15:06 BST 141 47.2300 XLON 608030609691408 30/08/2022 14:16:30 BST 67 47.2400 XLON 608030609691633 30/08/2022 14:20:12 BST 53 47.2400 XLON 608030609692045 30/08/2022 14:20:12 BST 36 47.2400 XLON 608030609692044 30/08/2022 14:20:12 BST 44 47.2300 XLON 608030609692052 30/08/2022 14:20:12 BST 43 47.2300 XLON 608030609692053 30/08/2022 14:20:25 BST 166 47.2200 XLON 608030609692062 30/08/2022 14:24:33 BST 99 47.2700 XLON 608030609692535 30/08/2022 14:25:01 BST 183 47.2600 XLON 608030609692567 30/08/2022 14:26:03 BST 103 47.2500 XLON 608030609692656 30/08/2022 14:26:52 BST 86 47.2400 XLON 608030609692752 30/08/2022 14:28:10 BST 112 47.2500 XLON 608030609693054 30/08/2022 14:28:55 BST 55 47.2200 XLON 608030609693228 30/08/2022 14:30:20 BST 35 47.2400 XLON 608030609693779 30/08/2022 14:30:20 BST 113 47.2400 XLON 608030609693780 30/08/2022 14:31:10 BST 77 47.2300 XLON 608030609694305 30/08/2022 14:31:27 BST 117 47.2300 XLON 608030609694365 30/08/2022 14:31:31 BST 85 47.2200 XLON 608030609694419 30/08/2022 14:32:09 BST 107 47.2100 XLON 608030609694610 30/08/2022 14:32:23 BST 69 47.2300 XLON 608030609694720 30/08/2022 14:33:00 BST 82 47.2900 XLON 608030609694984 30/08/2022 14:34:45 BST 38 47.2900 XLON 608030609695645 30/08/2022 14:34:45 BST 69 47.2900 XLON 608030609695644 30/08/2022 14:34:45 BST 69 47.2900 XLON 608030609695643 30/08/2022 14:34:58 BST 235 47.3200 XLON 608030609695780 30/08/2022 14:34:59 BST 58 47.3200 XLON 608030609695782 30/08/2022 14:35:37 BST 54 47.2600 XLON 608030609696016 30/08/2022 14:35:37 BST 109 47.2600 XLON 608030609696019 30/08/2022 14:36:00 BST 73 47.3100 XLON 608030609696142 30/08/2022 14:36:50 BST 235 47.3300 XLON 608030609696413 30/08/2022 14:37:40 BST 174 47.3300 XLON 608030609696682 30/08/2022 14:37:40 BST 78 47.3300 XLON 608030609696705 30/08/2022 14:38:31 BST 33 47.2700 XLON 608030609697080 30/08/2022 14:38:44 BST 31 47.2800 XLON 608030609697124 30/08/2022 14:38:44 BST 28 47.2800 XLON 608030609697125 30/08/2022 14:38:45 BST 32 47.2800 XLON 608030609697126 30/08/2022 14:38:45 BST 69 47.2800 XLON 608030609697127 30/08/2022 14:39:28 BST 72 47.3500 XLON 608030609697366 30/08/2022 14:40:05 BST 175 47.3600 XLON 608030609697488 30/08/2022 14:40:05 BST 55 47.3600 XLON 608030609697489 30/08/2022 14:40:11 BST 7 47.3200 XLON 608030609697538 30/08/2022 14:40:11 BST 76 47.3200 XLON 608030609697537 30/08/2022 14:40:17 BST 146 47.3200 XLON 608030609697584 30/08/2022 14:41:08 BST 49 47.3100 XLON 608030609697868 30/08/2022 14:41:08 BST 102 47.3100 XLON 608030609697867 30/08/2022 14:41:54 BST 121 47.3500 XLON 608030609698087 30/08/2022 14:42:36 BST 126 47.3400 XLON 608030609698388 30/08/2022 14:42:37 BST 17 47.3300 XLON 608030609698398 30/08/2022 14:42:37 BST 123 47.3300 XLON 608030609698397 30/08/2022 14:43:09 BST 151 47.3600 XLON 608030609698560 30/08/2022 14:43:31 BST 88 47.3200 XLON 608030609698714 30/08/2022 14:43:52 BST 56 47.3200 XLON 608030609698823 30/08/2022 14:44:07 BST 5 47.2900 XLON 608030609698990 30/08/2022 14:44:07 BST 87 47.2900 XLON 608030609698991 30/08/2022 14:44:47 BST 124 47.2900 XLON 608030609699180 30/08/2022 14:45:17 BST 186 47.3100 XLON 608030609699335 30/08/2022 14:45:32 BST 56 47.2900 XLON 608030609699392 30/08/2022 14:45:47 BST 53 47.2900 XLON 608030609699457 30/08/2022 14:46:10 BST 56 47.3000 XLON 608030609699529 30/08/2022 14:46:10 BST 10 47.3000 XLON 608030609699528 30/08/2022 14:46:27 BST 51 47.3000 XLON 608030609699599 30/08/2022 14:47:12 BST 34 47.2900 XLON 608030609699881 30/08/2022 14:47:12 BST 80 47.2900 XLON 608030609699882 30/08/2022 14:47:57 BST 3 47.3000 XLON 608030609700241 30/08/2022 14:47:57 BST 110 47.3000 XLON 608030609700240 30/08/2022 14:47:55 BST 12 47.3200 XLON 608030609700213 30/08/2022 14:47:55 BST 39 47.3200 XLON 608030609700212 30/08/2022 14:48:13 BST 34 47.3100 XLON 608030609700353 30/08/2022 14:48:13 BST 34 47.3100 XLON 608030609700354 30/08/2022 14:48:59 BST 63 47.3500 XLON 608030609700610 30/08/2022 14:49:24 BST 51 47.3500 XLON 608030609700708 30/08/2022 14:49:44 BST 235 47.3500 XLON 608030609700763 30/08/2022 14:49:44 BST 95 47.3500 XLON 608030609700764 30/08/2022 14:50:02 BST 54 47.3400 XLON 608030609700810 30/08/2022 14:50:47 BST 175 47.3400 XLON 608030609701079 30/08/2022 14:51:08 BST 100 47.3100 XLON 608030609701256 30/08/2022 14:51:34 BST 58 47.3100 XLON 608030609701389 30/08/2022 14:51:50 BST 53 47.3100 XLON 608030609701516 30/08/2022 14:52:54 BST 229 47.3500 XLON 608030609702049 30/08/2022 14:53:21 BST 128 47.3600 XLON 608030609702221 30/08/2022 14:53:57 BST 69 47.3300 XLON 608030609702424 30/08/2022 14:54:41 BST 62 47.3200 XLON 608030609702706 30/08/2022 14:54:41 BST 38 47.3200 XLON 608030609702705 30/08/2022 14:55:01 BST 109 47.3300 XLON 608030609702921 30/08/2022 14:55:01 BST 63 47.3200 XLON 608030609702926 30/08/2022 14:55:26 BST 51 47.3100 XLON 608030609703041 30/08/2022 14:56:01 BST 93 47.2900 XLON 608030609703230 30/08/2022 14:56:09 BST 63 47.2500 XLON 608030609703295 30/08/2022 14:56:26 BST 61 47.2500 XLON 608030609703399 30/08/2022 14:56:55 BST 43 47.2700 XLON 608030609703571 30/08/2022 14:56:55 BST 64 47.2700 XLON 608030609703570 30/08/2022 14:57:36 BST 81 47.2500 XLON 608030609703772 30/08/2022 14:58:19 BST 131 47.2400 XLON 608030609703873 30/08/2022 14:58:29 BST 14 47.2200 XLON 608030609703912 30/08/2022 14:58:29 BST 40 47.2200 XLON 608030609703913 30/08/2022 14:59:57 BST 159 47.2000 XLON 608030609704363 30/08/2022 14:59:57 BST 35 47.2000 XLON 608030609704362 30/08/2022 15:00:40 BST 67 47.2000 XLON 608030609704622 30/08/2022 15:01:12 BST 203 47.2100 XLON 608030609704784 30/08/2022 15:02:02 BST 1 47.2500 XLON 608030609704971 30/08/2022 15:02:02 BST 51 47.2500 XLON 608030609704970 30/08/2022 15:02:30 BST 174 47.2400 XLON 608030609705194 30/08/2022 15:03:08 BST 16 47.2500 XLON 608030609705413 30/08/2022 15:03:08 BST 84 47.2500 XLON 608030609705412 30/08/2022 15:03:35 BST 72 47.2100 XLON 608030609705587 30/08/2022 15:03:35 BST 61 47.2100 XLON 608030609705595 30/08/2022 15:04:30 BST 6 47.1900 XLON 608030609705909 30/08/2022 15:04:30 BST 103 47.1900 XLON 608030609705908 30/08/2022 15:04:44 BST 75 47.1700 XLON 608030609706031 30/08/2022 15:05:41 BST 182 47.0900 XLON 608030609706470 30/08/2022 15:07:01 BST 125 47.0700 XLON 608030609706891 30/08/2022 15:07:15 BST 47 47.1000 XLON 608030609706935 30/08/2022 15:07:15 BST 110 47.1000 XLON 608030609706936 30/08/2022 15:07:45 BST 68 47.0800 XLON 608030609707122 30/08/2022 15:08:41 BST 101 47.0900 XLON 608030609707426 30/08/2022 15:08:41 BST 88 47.0900 XLON 608030609707427 30/08/2022 15:09:39 BST 68 47.1100 XLON 608030609707826 30/08/2022 15:10:21 BST 86 47.1400 XLON 608030609708045 30/08/2022 15:10:22 BST 76 47.1400 XLON 608030609708056 30/08/2022 15:10:22 BST 7 47.1400 XLON 608030609708057 30/08/2022 15:10:52 BST 58 47.1300 XLON 608030609708174 30/08/2022 15:11:14 BST 77 47.1200 XLON 608030609708310 30/08/2022 15:11:27 BST 56 47.1200 XLON 608030609708383 30/08/2022 15:11:42 BST 96 47.1200 XLON 608030609708458 30/08/2022 15:12:49 BST 155 47.1100 XLON 608030609708890 30/08/2022 15:12:58 BST 61 47.1000 XLON 608030609708916 30/08/2022 15:14:00 BST 75 47.1500 XLON 608030609709331 30/08/2022 15:14:03 BST 146 47.1300 XLON 608030609709357 30/08/2022 15:14:58 BST 73 47.1600 XLON 608030609709649 30/08/2022 15:14:58 BST 18 47.1600 XLON 608030609709650 30/08/2022 15:14:58 BST 20 47.1600 XLON 608030609709648 30/08/2022 15:16:05 BST 147 47.1800 XLON 608030609709910 30/08/2022 15:16:07 BST 37 47.1800 XLON 608030609709924 30/08/2022 15:16:07 BST 55 47.1800 XLON 608030609709923 30/08/2022 15:17:15 BST 63 47.1200 XLON 608030609710316 30/08/2022 15:17:22 BST 94 47.1100 XLON 608030609710333 30/08/2022 15:20:13 BST 1 47.1800 XLON 608030609711032 30/08/2022 15:20:13 BST 55 47.1800 XLON 608030609711031 30/08/2022 15:21:02 BST 153 47.2000 XLON 608030609711215 30/08/2022 15:21:02 BST 56 47.2000 XLON 608030609711216 30/08/2022 15:21:25 BST 100 47.2100 XLON 608030609711305 30/08/2022 15:21:25 BST 47 47.2100 XLON 608030609711307 30/08/2022 15:21:25 BST 26 47.2100 XLON 608030609711306 30/08/2022 15:21:24 BST 45 47.2100 XLON 608030609711299 30/08/2022 15:21:27 BST 222 47.2100 XLON 608030609711314 30/08/2022 15:21:39 BST 58 47.1700 XLON 608030609711377 30/08/2022 15:22:37 BST 55 47.1800 XLON 608030609711659 30/08/2022 15:22:37 BST 50 47.1800 XLON 608030609711660 30/08/2022 15:23:16 BST 89 47.1500 XLON 608030609711804 30/08/2022 15:24:25 BST 69 47.1100 XLON 608030609712218 30/08/2022 15:24:25 BST 69 47.1100 XLON 608030609712220 30/08/2022 15:24:25 BST 43 47.1000 XLON 608030609712247 30/08/2022 15:24:25 BST 19 47.1000 XLON 608030609712246 30/08/2022 15:26:13 BST 134 47.1100 XLON 608030609712758 30/08/2022 15:26:13 BST 78 47.1100 XLON 608030609712760 30/08/2022 15:27:20 BST 16 47.1600 XLON 608030609713080 30/08/2022 15:27:20 BST 51 47.1600 XLON 608030609713079 30/08/2022 15:27:23 BST 61 47.1600 XLON 608030609713094 30/08/2022 15:27:31 BST 55 47.1500 XLON 608030609713144 30/08/2022 15:28:27 BST 65 47.1400 XLON 608030609713391 30/08/2022 15:29:14 BST 5 47.1200 XLON 608030609713550 30/08/2022 15:29:14 BST 67 47.1200 XLON 608030609713549 30/08/2022 15:29:23 BST 12 47.1000 XLON 608030609713598 30/08/2022 15:29:23 BST 100 47.1000 XLON 608030609713597 30/08/2022 15:29:59 BST 51 47.0900 XLON 608030609713748 30/08/2022 15:29:59 BST 51 47.0900 XLON 608030609713750 30/08/2022 15:30:36 BST 15 47.0400 XLON 608030609713968 30/08/2022 15:30:36 BST 61 47.0400 XLON 608030609713969 30/08/2022 15:30:56 BST 40 47.0700 XLON 608030609714135 30/08/2022 15:30:56 BST 14 47.0700 XLON 608030609714136 30/08/2022 15:31:26 BST 81 47.0400 XLON 608030609714234 30/08/2022 15:31:48 BST 68 47.0700 XLON 608030609714371 30/08/2022 15:32:15 BST 89 47.0600 XLON 608030609714541 30/08/2022 15:32:51 BST 69 46.9900 XLON 608030609714683 30/08/2022 15:33:31 BST 85 46.9600 XLON 608030609715028 30/08/2022 15:34:00 BST 2 46.9900 XLON 608030609715134 30/08/2022 15:34:00 BST 88 46.9900 XLON 608030609715135 30/08/2022 15:34:31 BST 9 46.9400 XLON 608030609715287 30/08/2022 15:34:56 BST 62 46.9400 XLON 608030609715440 30/08/2022 15:34:56 BST 51 46.9400 XLON 608030609715441 30/08/2022 15:35:54 BST 82 46.9600 XLON 608030609715727 30/08/2022 15:35:59 BST 8 46.9400 XLON 608030609715742 30/08/2022 15:36:29 BST 59 46.9700 XLON 608030609715870 30/08/2022 15:36:37 BST 148 46.9600 XLON 608030609715892 30/08/2022 15:36:50 BST 61 46.9200 XLON 608030609715937 30/08/2022 15:38:14 BST 57 46.9400 XLON 608030609716406 30/08/2022 15:38:14 BST 132 46.9200 XLON 608030609716440 30/08/2022 15:38:51 BST 73 46.9300 XLON 608030609716691 30/08/2022 15:40:02 BST 76 46.9800 XLON 608030609716930 30/08/2022 15:40:02 BST 32 46.9800 XLON 608030609716931 30/08/2022 15:40:50 BST 15 46.9900 XLON 608030609717087 30/08/2022 15:40:50 BST 92 46.9900 XLON 608030609717089 30/08/2022 15:40:50 BST 51 46.9900 XLON 608030609717088 30/08/2022 15:41:12 BST 118 46.9600 XLON 608030609717210 30/08/2022 15:42:13 BST 51 46.9500 XLON 608030609717510 30/08/2022 15:42:13 BST 29 46.9500 XLON 608030609717511 30/08/2022 15:42:13 BST 101 46.9500 XLON 608030609717509 30/08/2022 15:43:10 BST 92 47.0000 XLON 608030609717773 30/08/2022 15:43:10 BST 9 47.0000 XLON 608030609717772 30/08/2022 15:44:01 BST 67 46.9900 XLON 608030609717998 30/08/2022 15:44:06 BST 156 46.9900 XLON 608030609718035 30/08/2022 15:44:41 BST 54 46.9500 XLON 608030609718231 30/08/2022 15:45:01 BST 60 46.9200 XLON 608030609718364 30/08/2022 15:45:27 BST 60 46.8600 XLON 608030609718584 30/08/2022 15:46:48 BST 69 46.8800 XLON 608030609719047 30/08/2022 15:46:48 BST 13 46.8800 XLON 608030609719046 30/08/2022 15:47:13 BST 134 46.8700 XLON 608030609719160 30/08/2022 15:47:13 BST 27 46.8700 XLON 608030609719164 30/08/2022 15:47:13 BST 26 46.8700 XLON 608030609719163 30/08/2022 15:48:17 BST 53 46.8400 XLON 608030609719434 30/08/2022 15:48:17 BST 78 46.8400 XLON 608030609719433 30/08/2022 15:49:15 BST 58 46.8300 XLON 608030609719642 30/08/2022 15:49:43 BST 70 46.7900 XLON 608030609719712 30/08/2022 15:50:15 BST 9 46.8000 XLON 608030609719799 30/08/2022 15:50:15 BST 69 46.8000 XLON 608030609719798 30/08/2022 15:50:34 BST 78 46.7800 XLON 608030609719844 30/08/2022 15:50:34 BST 34 46.7800 XLON 608030609719843 30/08/2022 15:50:37 BST 100 46.7400 XLON 608030609719854 30/08/2022 15:52:44 BST 10 46.8700 XLON 608030609720837 30/08/2022 15:52:44 BST 120 46.8700 XLON 608030609720836 30/08/2022 15:52:44 BST 102 46.8700 XLON 608030609720835 30/08/2022 15:52:58 BST 71 46.8700 XLON 608030609720878 30/08/2022 15:52:58 BST 17 46.8700 XLON 608030609720876 30/08/2022 15:53:07 BST 58 46.8500 XLON 608030609720913 30/08/2022 15:54:24 BST 51 46.8700 XLON 608030609721566 30/08/2022 15:54:24 BST 9 46.8700 XLON 608030609721567 30/08/2022 15:54:27 BST 69 46.8400 XLON 608030609721586 30/08/2022 15:55:53 BST 166 46.8700 XLON 608030609721979 30/08/2022 15:55:53 BST 42 46.8700 XLON 608030609721982 30/08/2022 15:55:53 BST 69 46.8700 XLON 608030609721981 30/08/2022 15:56:19 BST 78 46.8800 XLON 608030609722090 30/08/2022 15:56:43 BST 80 46.8500 XLON 608030609722214 30/08/2022 15:58:09 BST 51 46.8900 XLON 608030609722433 30/08/2022 15:59:54 BST 11 46.9500 XLON 608030609722833 30/08/2022 16:00:05 BST 69 46.9700 XLON 608030609723037 30/08/2022 16:00:05 BST 69 46.9700 XLON 608030609723038 30/08/2022 16:00:05 BST 22 46.9700 XLON 608030609723040 30/08/2022 16:00:05 BST 60 46.9700 XLON 608030609723039 30/08/2022 16:00:27 BST 25 47.0200 XLON 608030609723108 30/08/2022 16:00:27 BST 13 47.0200 XLON 608030609723107 30/08/2022 16:00:27 BST 19 47.0200 XLON 608030609723106 30/08/2022 16:00:42 BST 94 46.9800 XLON 608030609723163 30/08/2022 16:01:13 BST 227 46.9900 XLON 608030609723349 30/08/2022 16:01:36 BST 100 46.9600 XLON 608030609723472 30/08/2022 16:01:39 BST 34 46.9600 XLON 608030609723482 30/08/2022 16:01:39 BST 64 46.9600 XLON 608030609723484 30/08/2022 16:02:00 BST 59 46.9300 XLON 608030609723540 30/08/2022 16:02:56 BST 83 46.9600 XLON 608030609723921 30/08/2022 16:03:22 BST 19 46.9500 XLON 608030609724019 30/08/2022 16:03:22 BST 90 46.9500 XLON 608030609724018 30/08/2022 16:03:25 BST 88 46.9300 XLON 608030609724028 30/08/2022 16:03:58 BST 80 46.9200 XLON 608030609724199 30/08/2022 16:04:09 BST 29 46.9000 XLON 608030609724244 30/08/2022 16:05:10 BST 157 46.9300 XLON 608030609724542 30/08/2022 16:05:30 BST 17 46.9200 XLON 608030609724584 30/08/2022 16:05:30 BST 62 46.9200 XLON 608030609724583 30/08/2022 16:06:15 BST 117 46.9300 XLON 608030609724786 30/08/2022 16:06:15 BST 19 46.9300 XLON 608030609724788 30/08/2022 16:06:42 BST 71 46.8900 XLON 608030609724929 30/08/2022 16:07:19 BST 126 46.9300 XLON 608030609725103 30/08/2022 16:07:32 BST 69 46.9200 XLON 608030609725170 30/08/2022 16:08:36 BST 159 46.9100 XLON 608030609725434 30/08/2022 16:08:36 BST 70 46.9100 XLON 608030609725435 30/08/2022 16:08:54 BST 53 46.9000 XLON 608030609725509 30/08/2022 16:09:19 BST 39 46.8800 XLON 608030609725613 30/08/2022 16:09:19 BST 51 46.8800 XLON 608030609725614 30/08/2022 16:10:05 BST 72 46.8900 XLON 608030609725773 30/08/2022 16:10:34 BST 25 46.8900 XLON 608030609725889 30/08/2022 16:10:34 BST 34 46.8900 XLON 608030609725888 30/08/2022 16:10:50 BST 56 46.8800 XLON 608030609725970 30/08/2022 16:10:50 BST 55 46.8800 XLON 608030609725973 30/08/2022 16:11:17 BST 53 46.8500 XLON 608030609726196 30/08/2022 16:11:17 BST 58 46.8400 XLON 608030609726209 30/08/2022 16:11:23 BST 11 46.8200 XLON 608030609726229 30/08/2022 16:11:23 BST 42 46.8200 XLON 608030609726230 30/08/2022 16:12:01 BST 96 46.7900 XLON 608030609726469 30/08/2022 16:12:32 BST 111 46.8000 XLON 608030609726660 30/08/2022 16:12:46 BST 56 46.8100 XLON 608030609726755 30/08/2022 16:13:07 BST 72 46.8000 XLON 608030609726870 30/08/2022 16:13:51 BST 114 46.8100 XLON 608030609727038 30/08/2022 16:14:21 BST 9 46.8100 XLON 608030609727148 30/08/2022 16:14:21 BST 51 46.8100 XLON 608030609727147 30/08/2022 16:14:21 BST 69 46.7800 XLON 608030609727180 30/08/2022 16:14:21 BST 10 46.7900 XLON 608030609727181 30/08/2022 16:14:57 BST 72 46.7600 XLON 608030609727292 30/08/2022 16:16:36 BST 229 46.7600 XLON 608030609728047 30/08/2022 16:17:05 BST 32 46.7500 XLON 608030609728183 30/08/2022 16:17:37 BST 216 46.7900 XLON 608030609728320 30/08/2022 16:17:40 BST 54 46.7900 XLON 608030609728359 30/08/2022 16:19:03 BST 59 46.8600 XLON 608030609728924 30/08/2022 16:19:18 BST 57 46.8800 XLON 608030609729087 30/08/2022 16:19:53 BST 23 46.9000 XLON 608030609729232 30/08/2022 16:20:00 BST 177 46.8900 XLON 608030609729245 30/08/2022 16:20:00 BST 58 46.8900 XLON 608030609729246 30/08/2022 16:19:55 BST 70 46.9000 XLON 608030609729235 30/08/2022 16:20:10 BST 81 46.8900 XLON 608030609729351 30/08/2022 16:20:37 BST 94 46.8800 XLON 608030609729502 30/08/2022 16:20:52 BST 58 46.8500 XLON 608030609729580 30/08/2022 16:21:03 BST 55 46.8400 XLON 608030609729641 30/08/2022 16:21:40 BST 88 46.8400 XLON 608030609729884 30/08/2022 16:22:56 BST 189 46.8400 XLON 608030609730265 30/08/2022 16:22:48 BST 10 46.8600 XLON 608030609730232 30/08/2022 16:22:48 BST 38 46.8600 XLON 608030609730233 30/08/2022 16:22:53 BST 38 46.8600 XLON 608030609730250 30/08/2022 16:22:53 BST 23 46.8600 XLON 608030609730251 30/08/2022 16:22:57 BST 88 46.8400 XLON 608030609730281 30/08/2022 16:23:43 BST 40 46.8100 XLON 608030609730513 30/08/2022 16:24:15 BST 69 46.8300 XLON 608030609730658 30/08/2022 16:24:15 BST 18 46.8300 XLON 608030609730659 30/08/2022 16:25:02 BST 222 46.8400 XLON 608030609730924 30/08/2022 16:25:02 BST 3 46.8400 XLON 608030609730925 30/08/2022 16:25:25 BST 229 46.8200 XLON 608030609731175 30/08/2022 16:25:32 BST 59 46.8200 XLON 608030609731262 30/08/2022 16:26:02 BST 20 46.8200 XLON 608030609731498 30/08/2022 16:26:02 BST 89 46.8200 XLON 608030609731506 30/08/2022 16:26:33 BST 80 46.8100 XLON 608030609731670 30/08/2022 16:26:55 BST 102 46.8100 XLON 608030609731719 30/08/2022 16:26:58 BST 95 46.8000 XLON 608030609731730 30/08/2022 16:27:53 BST 69 46.8900 XLON 608030609732067 30/08/2022 16:27:53 BST 14 46.8900 XLON 608030609732068 30/08/2022 16:28:34 BST 161 46.8700 XLON 608030609732317 30/08/2022 16:28:10 BST 5 46.8900 XLON 608030609732210 30/08/2022 16:28:10 BST 30 46.8900 XLON 608030609732209 30/08/2022 16:28:10 BST 35 46.8900 XLON 608030609732208 30/08/2022 16:28:12 BST 51 46.8900 XLON 608030609732213 30/08/2022 16:28:22 BST 51 46.8900 XLON 608030609732256 30/08/2022 16:28:54 BST 78 46.8700 XLON 608030609732435 30/08/2022 16:28:55 BST 65 46.8600 XLON 608030609732461 30/08/2022 16:29:04 BST 11 46.8400 XLON 608030609732533 30/08/2022 16:29:24 BST 107 46.8600 XLON 608030609732651 30/08/2022 16:29:40 BST 73 46.8300 XLON 608030609732811 30/08/2022 16:29:50 BST 60 46.8200 XLON 608030609732983

