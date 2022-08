Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen zweigeteilten Handelstag hinter sich. Am Vormittag lief es sehr gut, der DAX lag zeitweise deutlich über 13.100 Punkten. Am Nachmittag musste er dann einen Großteil seiner Gewinne abgeben und schloss bei 12.961 Zählern. Marktidee: Porsche Die Aktie der Porsche Holding war gestern stärkster Wert im DAX. Damit stieg das Papier den sechsten Tag in Folge und sprang auch noch über die 100-Tage-Linie. Aus technischer Sicht muss der Kurs trotzdem erst noch mehrere Widerstände knacken, damit sich auch das übergeordnete Bild aufhellt. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf