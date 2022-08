NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Fraport nach Halbjahreszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Stephanie D'Ath revidierte nach dem starken Zahlenwerk des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2024 nach oben. In ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie verwies sie aber auch auf die von ihr erwartete Free-Cashflow-Rendite bis 2024 von durchschnittlich minus 7 Prozent. Bis dahin rechnet sie auch nicht mit Dividendenzahlungen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 17:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 00:45 / EDT



ISIN: DE0005773303

