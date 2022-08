Der Baukonzern Strabag hat im Halbjahr eine um 9 Prozent höhere Leistung von 7.587,72 Mio. Euro erreicht. Neben den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Tschechien ist laut Strabag hier besonders der Leistungsanstieg im Vereinigten Königreich hervorzuheben. Der konsolidierte Konzernumsatz stieg um 11 Prozent auf 7.246,35 Mio. Euro. Der Auftragsbestand per 30.6.2022 lag mit 23.969,66 Mio. Euro um 14 Prozent über jenem per 30.6.2021 und damit ein weiteres Mal auf Rekordniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 324,67 Mio. Euro im Vergleich zu 406,29 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 63,63 Mio. Euro, was zwar im Vergleich zum besonders guten Ergebnis im Vorjahr einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...