Der realisierte Erfolg des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt um 19.75% im Vergleich zum Vorjahr an und beträgt CHF 9'367'926.-.Zürich - Der realisierte Erfolg des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt um 19.75% im Vergleich zum Vorjahr an und beträgt CHF 9'367'926.-. Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich um 2.9% auf CHF 13'158'562.-. Der Nettoinventarwert steigt auf CHF 117.70 pro Anteil an (gegenüber CHF 117.30 per 30.6.2021). Das Total der Erträge erhöht sich im vergangenen Halbjahr auf CHF 15'011'322.

