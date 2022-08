Langfristige Partnerschaft erlaubt Kunden von UniqCast eine schnelle und effiziente Einführung und Erweiterung von Video-Bereitstellungsoptionen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das in Kroatien ansässige Unternehmen UniqCast, ein langjähriger Verimatrix Partner, seine Integration mit der Cloud-basierten PlattformVerimatrix StreamkeeperSM Multi-DRM abgeschlossen hat.

Durch Unterstützung von Telekommunikationsunternehmen, Internetanbietern, Sendeanstalten, OTT-Betreibern und Mobilfunk- und DVB-Betreibern bei der Entwicklung einsatzfertiger IPTV-/OTT-/DVB-Multi-Screen-Lösungen fungiert UniqCast als Anbieter und Systemintegrator und trägt die Umsetzungsverantwortung für eine durchgängige Lösung, Systemdesign, Bereitstellung und komplexe Integrationen. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren Partner von Verimatrix, und diese neueste Integration markiert den wichtigen Übergang von herkömmlichen Installationsoptionen zum Cloud-basierten Modell des Verimatrix Streamkeeper für schnelle und hochsichere Implementierungen von Videodiensten.

Durch die lange Beziehung zwischen UniqCast und Verimatrix konnten mehrere Kundenintegrationen erfolgreich abgeschlossen werden, darunter Cable Wireless Seychelles Ltd., Mawarid Electronics Limited in Saudi-Arabien, HT Mostar in Bosnien und Herzegowina und Dhiraagu auf den Malediven.

Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM unterstützt die von führenden Studios empfohlenen Best Practices für den Schutz von Content und gewährleistet dabei ein überragendes Erlebnis für Endnutzer. Streamkeeper, ein anpassungsfähiges Cybersicherheits-Tool, das über Digital Rights Management (DRM) hinausreicht, ermöglicht Videodienstanbietern die Steuerung ihrer Umsatzrisiken vor dem Hintergrund einer sich kontinuierlich ändernden Bedrohungslage.

"Die Zusammenarbeit zwischen Verimatrix und UniqCast war von Anfang an hervorragend und äußerst effektiv", so Darko Robic, CEO bei UniqCast. "UniqCast bietet den Betreibern skalierbare, flexible und kosteneffektive einsatzfertige Cloud- oder Vor-Ort-IPTV-/OTT-Lösungen, bei denen ein studiotauglicher integrierter Content-Schutz unverzichtbar ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zwischen UniqCast und Verimatrix im Rahmen der neuen vielversprechenden Projekte rund um den Globus."

"Nachdem Verimatrix und UnicCast seit vielen Jahren erfolgreich als Partner zusammengearbeitet haben, um einen erstklassigen Content-Schutz und herausragende Endnutzererlebnisse zu garantieren, kündigt Verimatrix nun seine neueste Streamkeeper-Integration mit UniqCast bekannt", so Sebastian Braun, Senior Director of Product Management bei Verimatrix. "Schnelle und sichere Bereitstellungen von Streaming-Videodiensten sind nun mithilfe der Verimatrix Secure Delivery Platform dank der Vorintegration mit Partnern wie UniqCast möglich."

Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com/products/streamkeeper.

Über UniqCast

UniqCast unterstützt Telekommunikationsunternehmen, Internetanbieter, Sendeanstalten, OTT-Betreiber, Mobilfunk- und DVB-Betreiber, um einsatzbereite IPTV-/OTT-/DVB-Multi-Screen-Lösungen auf kosteneffiziente Weise zu entwickeln und Endnutzern ein attraktives TV-Erlebnis zu ermöglichen. Wir bieten einen zentralen Ansprechpartner mit umfassender Umsetzungsverantwortung, um die Risiken für den Betreiber zu minimieren, und garantieren eine erfolgreiche Markteinführung des TV-Dienstes. Jedes TV-System ist einzigartig, und wir unterstützen Sie bei der Bereitstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniqcast.com oder treffen Sie uns auf der IBC (Messestand 5.D61) und erfahren Sie selbst, weshalb UniqCast mit IPTV-/OTT-/DVB-Projekten auf vier Kontinenten rund um den Globus beauftragt wurde.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

