DJ Deutsche Importpreise im Juli um knapp 29% über Vorjahresniveau

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat sich in Deutschland im Juli etwas verringert, bleibt aber vor allem wegen der Energieeinfuhrpreise extrem hoch. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 28,9 (Juni: 29,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 1,6 und 29,0 Prozent prognostiziert.

Energieeinfuhren waren im Juli um 131,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat und 6,2 Prozent teurer als im Juni. Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhin vor allem durch die starken Preissteigerungen bei importiertem Erdgas begründet. Diese Preise lagen mehr als dreimal so hoch wie im Juli 2021 (plus 223,6 Prozent). Gegenüber Juni stiegen sie um 20,5 Prozent.

Strom kostete im Juli 2022 fast viermal so viel wie ein Jahr zuvor (plus 291,1 Prozent). Auf Monatssicht verteuerte sich importierter Strom um 41,7 Prozent. Erheblich teurer als vor einem Jahr waren außerdem Mineralölerzeugnisse mit (plus 83,2 Prozent) und Erdöl (plus 64,7 Prozent). Jedoch sanken hier die Preise gegenüber dem Vormonat um 8,4 beziehungsweise 5,6 Prozent.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise um 14,0 Prozent höher als im Juli 2021. Importierte Vorleistungsgüter verteuerten sich um 18,8 Prozent auf Jahressicht, aber kosteten 0,8 Prozent weniger als im Juni. Die Einfuhr von Investitionsgütern verteuerte sich um 7,9 Prozent zum Vorjahresmonat, die von Verbrauchsgütern um 13,1 Prozent und die von Gebrauchsgütern um 9,8 Prozent.

Die Exportpreise lagen um 17,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und 2,0 Prozent als im Vormonat.

