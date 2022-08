DJ Erwerbstätigkeit in Deutschland nimmt im Juli weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im Juli weiter zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 25.000 Personen bzw. 0,1 Prozent mehr als im Juni. Damit setzte sich der Trend der Monate Januar bis Juni (plus 48.000 bzw. 0,1 Prozent) fort. Die Erwerbstätigenzahl wächst nach Angaben der Statistiker seit dem Frühjahr 2021 "weitgehend unbeeinflusst von den Corona-Infektionswellen sowie bisher auch von den Folgen des Kriegs in der Ukraine".

Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 Prozent. Damit hat sich die Vorjahresveränderungsrate zwar gegenüber Mai (plus 1,5 Prozent) und Juni (plus 1,3) Prozent weiter abgeschwächt, der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzte sich aber fort.

