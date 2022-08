Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die heimische Börse musste den gestrigen Handel schwächer beenden, obwohl der ATX über weite Strecken klar im Plus gelegen war. Am Nachmittag zogen dann dunkle Wolken in Form einer gestiegenen deutschen Inflation auf, wodurch die Sorgen vor einer strafferen EZB-Zinspolitik wieder deutlich zunahmen, eine schwächere Eröffnung in der Wall Street sorgte dann für zusätzliche Verkäufe, so dass es für das heimische Börsenbarometer letztendlich um 0,9% nach unten ging. Bei den heimischen Unternehmen standen gestern einige Ergebnisveröffentlichungen auf dem Plan, Pierer Mobility meldete für das erste Halbjahr einen deutlichen Ergebnisrückgang, am Vorabend hatte der Motorradhersteller aber ...

