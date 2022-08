Digital Asset Fund Flows Report: Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche nur geringfügige Abflüsse - allerdings ist es die dritte Minuswoche in Folge. Von James Butterfill* Bei den Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte gab es in der vergangenen Woche geringfügige Abflüsse in Höhe von insgesamt 27 Mio. USD, womit sich die Abflüsse in den letzten drei Wochen auf insgesamt ...

