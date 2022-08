Pressemitteilung der PCC SE:

Malaysisches Staatsunternehmen MBI bekundet Interesse zur Übernahme eines 5%-Anteils am Joint Venture PCG PCC

Die PCC SE und die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) haben am gestrigen Montag mit Mentri Besar Terengganu (Incorporated), MBI, einem Unternehmen des malaysischen Staats Terengganu, eine Interessensbekundung (EOI Letter) zur Übernahme eines 5%-Anteils an dem Joint-Venture-Unternehmen PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. (PCG PCC) unterzeichnet. Mit der gestrigen Unterzeichnung wird das Staatsunternehmen eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf die PCG PCC durchführen, mit dem Ziel der endgültigen Investitionsentscheidung über den Erwerb von insgesamt 5 % des Eigenkapitals an dem Unternehmen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...