London (ots/PRNewswire) -Stafford Capital Partners ("Stafford"), ein führende internationale Investmentgesellschaft im Bereich Alternative Investments, freut sich, das finale Closing des Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV ("SISF IV") bekannt zu geben.SISF IV markiert damit den größten Fonds in der Geschichte von Stafford, für den 33 Investoren aus 13 Ländern 731 Millionen Euro an Kapital zugesagt haben. Neben diesen Zusagen hat Stafford ein zusätzliches Mandat in Höhe von 100 Mio. GBP für geografisch fokussierte Infrastruktur-Sekundärtransaktionen erhalten.Mit 13 abgeschlossenen Transaktionen und drei weiteren, die sich in der Exklusivitätsphase befinden, geht Stafford davon aus, dass 75% der Kapitalzusagen für den Fonds im vierten Quartal 2022 gebunden sein werden. Nach der Schließung dieses Fonds verwaltet Stafford nun ein Infrastrukturvermögen von 1,7 Mrd. USD.SISF IV ist Staffords vierter Infrastruktur Fonds, der sich sich auf Secondaries konzentriert.. Das Unternehmen investiert in bestehende Kerninfrastrukturfonds vor allem in Europa, Nordamerika und Australasien, sowohl über LP als auch über GP-geführte Secondaries.Der Fonds ist als Artikel 8-Fonds gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente eingestuft. Er zielt aktiv auf Anlagen im Bereich der Energiewende ab, während er sein Engagement im Bereich der fossilen Brennstoffe stark begrenzt.Dr. Ingo Marten, geschäftsführender Gesellschafter von Stafford Real Assets, kommentierte den Abschluss von SISF IV wie folgt"Ich freue mich, das finale Closing von SISF IV bekannt geben zu können, und ich bin besonders erfreut, dass wir viele neue Investoren aus Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum gewinnen konnten. Für diesen Fonds setzen wir die erfolgreiche Strategie der SISF-Reihe fort, die sich auf Sekundärtransaktionen mit starken Managern konzentriert."William Greene, geschäftsführender Gesellschafter von Stafford Infrastructure, fügte hinzu: "Das diversifizierte Portfolio, das wir für SISF IV bereits aufgebaut haben, weist eine hohe Cashflow-Visibilität aus hochwertigen, diversifizierten Vermögenswerten auf, die durch attraktive, wertsteigernde Transaktionen erworben wurden und unseren Anlegern eine sofortige und stabile Rendite bieten".Über Stafford Capital PartnersStafford Capital Partners ("Stafford") ist ein unabhängiges Investment- und Beratungsunternehmen für Alternative Investments mit einem verwalteten Vermögen von 8,1 Mrd. USD und betreut mehr als 150 institutionelle Kunden weltweit. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen verfügt über ein globales Team von mehr als 80 Fachleuten, die über Secondaries, Primaries und Co-Investitionen in die Bereiche Infrastruktur, Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Nahrungsmittel sowie nachhaltiges Private Equity investieren. Stafford ist seit 2010 Unterzeichner der UN PRI und hat sich der Net Zero Asset Managers Initiative verpflichtet. Stafford stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Anlageprozesses und setzt ein klar definiertes ESG-Programm für alle Strategien um. Im Vereinigten Königreich ist Stafford von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht (Firm Reference Number: 225586).