Engpässe in der Lieferkette und inflationäre Entwicklungen haben das Geschäft im Gesamtjahr 2021/22 belastet.Rümlang - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat im Gesamtjahr 2021/22 einen tieferen Reingewinn erzielt als im Vorjahr. Der operative Gewinn nahm zwar zu, Engpässe in der Lieferkette und inflationäre Entwicklungen bremsten jedoch die Profitabilität. Im Geschäftsjahr 2021/22 sank der Reingewinn auf 122,5 Millionen Franken nach 193,3 Millionen im Vorjahr, wie Dormakaba am Mittwoch mitteilte.

