Qiagen-Calls mit 75% Chance bei Erreichen des Widerstandes

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse glänzt die Qiagen-Aktie (ISIN: NL0012169213) mit einer gewissen Stärke. Hier die Analyse:

"Rückblick: Seit Anfang August steckt die Qiagen-Aktie in einer Korrektur, nachdem die Bullen im Widerstandsbereich um 49,50 EUR mehrfach gescheitert sind. Stück für Stück fiel der Aktienkurs dabei bis in den bei 46,00 EUR beginnenden Supportbereich zurück. Dieser könnte der Aktie jetzt etwas Halt geben, was sich ansatzweise auch schon in den Tageskerzen zeigt. Der Durchbruch auf der Longseite ist den Bullen bisher aber noch nicht gelungen, wie man auch am gestrigen Minus von 0,48% sieht.

Charttechnischer Ausblick: Die Qiagen-Aktie ist für Investoren recht interessant. Nicht nur, dass die aktuelle Korrektur einen wichtigen Supportbereich erreicht, die Aktie glänzt mit Blick auf die letzten Wochen auch mit einer gewissen relativen Stärke. Setzen sich die Bullen durch, könnten die Kurse wieder zum Jahreshoch und dem dort liegenden Widerstand um 49,50 EUR durchstarten. Bei einem bärischen Ausbruch unter 44,50 EUR ist hingegen Vorsicht geboten. Entpuppt sich dieser als nachhaltig, hätte die Aktie Platz nach unten. Der große Support um 41 EUR wäre dann ein mögliches "mittelfristiges" Ziel."

Kann die Qiagen-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 44,98 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 49,50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 46 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis 46 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN8P0K3, wurde beim Qiagen-Aktienkurs von 44,98 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 49,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+74 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,617 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,617 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD28HJ4, wurde beim Qiagen-Kurs von 44,98 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro taxiert.

Wenn die Qiagen-Aktie in nächster Zeit auf 49,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,98 Euro (+75 Prozent) erhöhen - sofern die Qiagen-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de