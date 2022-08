München (ots) -- Narumol und ihr Josef sind zurück und es liegt Liebe in der Landluft!- Der große Traum der quirligen Landwirtin: eine Hochzeit nach thailändischer Tradition- Vier Folgen von "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!", mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEIEs wird romantisch! Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Die vierteilige Doku Soap gibt spannende Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen des Traumpaars und entführt das Publikum in Narumols asiatische Heimat und zu ihrer thailändischen Familie. Liebe liegt ab dem 28. September wieder in der Luft, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Schon lange träumt Narumol von einer thailändischen Hochzeit - ist dies doch ihrem in Thailand lebenden Vater so wichtig. Der 79-Jährige hat sieben Kinder, von denen bislang noch keines nach thailändischer Tradition geheiratet hat. Das soll sich nun schleunigst ändern. Für Josef ist darum klar: Er möchte seiner Liebsten, wie auch dem Schwiegervater, diesen Traum erfüllen und legt sich dafür ordentlich ins Zeug. Mit seinem romantischen Hochzeitsantrag ist der erste Schritt in Richtung traditioneller Thai-Hochzeit getan und die Hochzeitsvorbereitungen können starten!Doch zuallererst reisen die beiden Landwirte Narumol und Josef mit den Kindern Jenny und Jorafina nach Bangkok, um ihrer Familie die frohe Botschaft zu übermitteln. Wie werden sie wohl reagieren? Und gibt Narumols Vater ihrem Josef überhaupt seinen Segen? Außerdem hätte die sympathische Thailänderin ihren Papa gerne bei der Trauung im Chiemgau dabei, denn eine Thaihochzeit ohne ihren Papa kann sie sich nicht vorstellen. Wird sie es gemeinsam mit Josef und ihren Kindern schaffen, den Opa zu überzeugen nach Deutschland zu fliegen?Zurück in Deutschland laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - doch leider läuft bei der Planung nicht immer alles wie am Schnürchen. So kommt es auch zu emotionalen Rückschlägen. Wird das Paar diese überstehen und kann die Trauung wie geplant stattfinden?Die Sendung wird von der Benstar Media GmbH produziert.Am 28. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI: "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!". Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos.Über "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!":Die quirlige Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben. Allzu gerne möchte Josef seiner Liebsten den langersehnten Traum von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition erfüllen. Diese soll aber nicht in Narumols Heimat Thailand, sondern auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Wird das Paar alle Hürden der Vorbereitung zur thailändischen Hochzeit meistern?Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100894115