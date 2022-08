Linz (www.anleihencheck.de) - Erhöht die Europäische Zentralbank den Leitzinssatz nächste Woche doch um 75 Basispunkte, fragt Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese Frage beschäftige gerade die Marktteilnehmer und sorge für einen etwas festeren Euro. Nichtsdestotrotz werde der Arbeitsmarktbericht aus Amerika Ende dieser Woche den Aufwärtstrend der heimischen Währung in Zaum halten. Solange die Beschäftigungszahlen robust seien, werde die FED an ihrem Zinserhöhungszyklus festhalten und werde der Dollar die Nase vorne behalten. In den nächsten Tagen seien Kurse bis 1,0130 möglich. (31.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...