Über viele Jahre musste sich Intel um seine Vormachtstellung bei CPUs keine Gedanken machen. Bis heute ist der Konzern unangefochtener Marktführer, doch die Konkurrenz in Form von AMD knabbert schon seit einer ganzen Weile an den Marktanteilen. Jetzt stehen neue Prozessoren in den Startlöchern, die es in sich haben.Mit Staunen dürfte Intel (US4581401001) die Vorstellung neuer Chips von AMD (US0079031078) verfolgt haben. Die sind grob zusammengefasst besser, schneller und zum Teil auch noch günstiger als ihre direkten Vorgänger. Auch ein direkter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...