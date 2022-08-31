DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SAMPO 16/23 MTN XS1520733301 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 17/25 MTN SMPB XS1622193750 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 18/28 MTN XS1775786574 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 18/30 MTN XS1888184121 01.09.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SAMPO 16/23 MTN XS1520733301 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 17/25 MTN SMPB XS1622193750 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 18/28 MTN XS1775786574 01.09.2022 HZE/EOT
SAMPO 18/30 MTN XS1888184121 01.09.2022 HZE/EOT
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