München (ots) -- Ab 1. September: Reunion von The Real Housewives of Dubai- Ab 6. September: 'Bonjour!' an die 1. Staffel von Real Girlfriends in Paris- Ab 8. September: 1. Staffel von Raising a F***ing Star- Neue 15. Staffel von The Real Housewives of Cheshire- Alle Folgen bei Hayu als Stream und Download verfügbarGlamour, Karriere, Liebe, Freundschaften und Drama - Für sechs junge Frauen auf der Jagd nach ihren Träumen kommt keines dieser Dinge zu kurz. Die brandneue Serie Real Girlfriends in Paris verfolgt das Leben der amerikanischen Auswanderinnen in der Stadt der Lichter und sorgt für eine Menge Unterhaltung! Außerdem erwartet die Reality-TV Fans mehr Drama von den beliebten Hausfrauen: Die The Real Housewives of Cheshire kehren mit einer glamourösen 15. Staffel zurück und Andy Cohen spricht mit den Damen aus Dubai über die letzte Staffel von The Real Housewives of Dubai. Das Beste daran: Die meisten Folgen sind am gleichen Tag wie in den USA verfügbar, somit heißt es tschüss Spoiler. Doku-Serien-Fans können sich ab dem 8. September auf einen weiteren Neuzugang freuen: bei Raising a F***ing Star wird das Leben vier ehrgeiziger Elternpaare und ihren aufstrebenden Stars, die beim Aufstieg zum Ruhm vor nichts zurückschrecken, mitverfolgt.Zweiteiliges Reunion-Drama bei den The Real Housewives of DubaiDie Housewives of Dubai bringen die Wüstenhitze nach New York City, um sich nach einer turbulenten Saison gegenseitig zu messen. Zusammen mit Andy Cohen entlarven sie einige Dubai-Mythen, weisen sich, wo es möglich ist, zurecht oder stellen sich in den Schatten. Es wird hitzig: Caroline Stanbury beschuldigt Lesa, ihre Modedesigns zu stehlen und enthüllt ihr "Buch der Lügen" - letztendlich stecken beide ihre Füße in den Sand und klären ihre Probleme. Ayan gibt mehr von sich preis und erzählt von ihrem Kindheitstrauma.Teil eins ist ab dem 1. September und Teil zwei ab dem 8. September, am selben Tag wie in den USA, als Stream und Download auf Hayu verfügbar.Brandneue Serie: Real Girlfriends in ParisGanz neu am Serienhimmel sind die Abenteuer sechs junger Frauen in der Stadt der Liebe und Lichter. Während Anya Firestone, Emily Gorelik, Margaux Lignel, Kacey Margo, Adja Toure und Victoria Zito ihren ultimativen Träumen nachjagen werden ihnen einige Hürden gestellt. Sie müssen sich neben der Karriere mit romantischen Rendezvous und unvermeidlichen Konflikten auseinandersetzen, um selbst herauszufinden, wer sie sein wollen. Am 6. September wird die neue Serie erstmals, zeitgleich wie in den USA, auf Hayu ausgestrahlt und ist dort als Stream und Download verfügbar.Ruhm kennt keine Grenzen: Serienpremiere Raising a F***ing StarVom Laufsteg bis zum Musikstudio - Die neue Doku-Serie Raising a F***ing Star zeigt einen Blick hinter die Kulissen des Aufstiegs zum Ruhm. Durch Social Media ist es leichter denn je berühmt zu werden, doch die Konkurrenz schläft nicht. Diese Show begleitet vier Familien quer durchs Land und verfolgt die übereifrigen Eltern, wie sie aus ihren Kindern die Stars der nächsten Generation machen wollen. Ab 8. September ist Raising a F***ing Star als Stream und als Download auf Hayu erhältlich.Hausfrauen-Glamour: Staffel 15 von The Real Housewives of CheshireDie fabelhaften Real Housewives of Cheshire sind am 28. August als Stream auf Hayu zurückgekehrt und stellten eine neue Housewife vor, die für reichlich Aufruhr sorgt! Ein gönnerischer Lebensstil, ein Mädelstrip nach Malta, Revivals nach der Scheidung, Beziehungsdramen, Elternschaft, der Aufbau von Geschäftsimperien, gesundheitliche Hürden, Ehemänner und Freunde sowie die Wechseljahre - die Hausfrauen stellen auch in der neusten Staffel so einiges an. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge der Drama-Housewives auf Hayu.Detailliertere Informationen zu den Stars der neuen Serien, Einblicke in die 15. Staffel und Reunion der Real Housewives sowie weitere September-Highlights finden Sie hier (http://newsroom.ketchum-publico.at/news-hayu-launcht-2-neue-serien-und-viele-weitere-highlights-im-september?id=163457&menueid=24097&l=deutsch). 