Der US-Anbieter von Cybersecurity-Lösungen CrowdStrike (WKN: A2PK2R) stellte am Dienstag die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Wie bereits in den vorherigen Quartalen fielen diese stark aus. In einer ersten Reaktion stagnierte der Aktienkurs und steht damit immer noch 33 % tiefer als vor einem Jahr (Stand: 30.08.22, gilt für alle Angaben). Ist die Aktie vor diesem Hintergrund heute attraktiv? Die aktuellen Quartalszahlen Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns die Zahlen des Ende Juli ...

