Die Lewisfield Deutschland GmbH ist ein Beratungshaus für mittelständische Unternehmen. Das in Berlin ansässige Unternehmen gehört dabei auch zu den wichtigsten Financial Advisors am KMU-Anleihemarkt und hat bereits eine Vielzahl von Anleihe-Emissionen begleitet. Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen sind im Mittelstandsegment deutlich spürbar, darüber und über die Bedeutung alternativer Finanzierungsquellen haben wir mit dem Geschäftsführer Marc Speidel gesprochen.

Anleihen Finder: Herr Speidel, Sie betreuen mittelständische Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen und der Kapitalbeschaffung. Wie ist es derzeit - in Zeiten von Ukraine-Krieg, exorbitanten Energiepreisen, steigender Inflation und Zinsanstieg - um die (Re-)Finanzierungen des deutschen Mittelstandes bestellt? Kann der Finanzierungsbedarf ausreichend gedeckt werden und gibt es genügend Investoren?

Marc Speidel: Das Bild ist aktuell sehr heterogen. Einige Unternehmen kommen sehr gut durch die Krise, andere Unternehmen sind stark durch Lieferengpässe beeinträchtigt. Die hohen Energiepreise werden wohl erst "Stück für Stück" spürbar werden, die hohe Inflation und die veränderte Zinslandschaft nehmen wir heute schon wahr. Es sind zwar ausreichend Investoren im Markt vorhanden, allerdings nehmen wir verstärkt zur Kenntnis, dass Investoren renditestarke Alternativinvestments wahrnehmen, ohne auf die sonst attraktiven KMU-Anleihe-Kupons angewiesen zu sein.

Anleihen Finder: Warum hakt es aktuell gerade bei Kapitalmarkt-Finanzierungen - etwa bei neuen Anleihe-Emissionen?

"Neue KMU-Anleihefinanzierungen nur noch mit höheren Zinssätzen"

Marc Speidel: Investoren vergleichen in solchen Marktphasen viel stärker als sonst verschiedenste Investment-Angebote auf die Liquidität, Rendite und Bonität der zugrunde liegenden Emittentin. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Zins- und Inflationslandschaft sind attraktive Investments in bonitätsstarke Emittenten mit wenig Renditeabschlag möglich. Kurzum: Sollte die Situation anhalten oder sich verschärfen, ...

