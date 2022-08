Frankfurt am Main (ots) -Das umfassende Grundlagen-Werk "Rehabilitation und Teilhabe - ein Wegweiser" der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) wurde neu aufgelegt und veröffentlicht. Mit trägerübergreifenden Informationen bietet der Wegweiser Orientierung im komplexen gegliederten Sozialleistungssystem in Deutschland.Der Wegweiser ist ausgerichtet an den zentralen Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Seine Anwendungsmöglichkeiten sind so gestaltet und aufeinander abgestimmt, dass sich die Leserinnen und Leser entlang verschiedener inhaltlicher Anker über Rehabilitation und Teilhabe informieren können:1. Lebenslagen (Gesundheit, Bildung und Ausbildung, Arbeitsleben und Sicherung des Lebensunterhalts sowie Alltägliche Lebensführung)2. Leistungen (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen zur Sozialen Teilhabe)3. Akteure (u.a. Rehabilitations- und Leistungsträger, Leistungserbringer, Selbsthilfeorganisationen und Verbände)4. Reha-Prozess (Vor der Reha, Während der Reha, Nach der Reha)5. Allgemeine Grundlagen (u.a. UN-Behindertenrechtskonvention, Grundgesetz, SGB IX und ICF)Abgerundet wird das Werk im handlichen Format durch ein Glossar, eine Übersicht verschiedener Praxishilfen und ein Stichwortverzeichnis."Rehabilitation und Teilhabe - Ein Wegweiser" ist direkt im BAR-Shop (https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/produktdetails/produkt/165.html) als Printprodukt oder als kostenloser Download erhältlich.Zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR):Die BAR ist der Zusammenschluss der Reha-Träger in Deutschland. Seit 1969 fördert sie im gegliederten Sozialleistungssystem die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die BAR gestaltet und unterstützt das Zusammenwirken der Reha-Träger, vermittelt Fachwissen und arbeitet mit an der Weiterentwicklung von Rehabilitation und Teilhabe.Pressekontakt:Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR)Franziska Fink, Teamleiterin Weiterbildung und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 069 605018-47Telefax: 069 605018-29E-Mail: presse@bar-frankfurt.deOriginal-Content von: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156144/5309632