Luftfahrt und Logistik haben den Tarifsommer dominiert. Ums Cockpit der Lufthansa wurde bis Redaktionsschluss in Last Minute-Gesprächen mit VC noch gerungen, um drohende Pilotenstreiks zu verhindern. Aber auch im Herbst schlägt das Tarifbarometer nach oben aus.Die nächsten Runden im Würgegriff von Pandemie, Inflation und Energiekrise haben es in sich. Noch sehr vage geht es bisher in den Gesprächen des Öffentlichen Dienstes für den Bund und die Kommunen zu, wo Ver.di für 2,3 Mio. Beschäftigte verhandeln wird. Erst am 11.10. will die Gewerkschaft ihre Forderungen beschließen. Hoch im Kurs dürften tabellenwirksame Lohnerhöhungen stehen. Um diese geht es auch maßgeblich in den heißen Herbst-Gefechten der Metaller und der Chemie. Letztere hatte bereits im Frühjahr verhandelt, die Tarifrunde wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs dann aber auf Herbst verschoben. Die Brücke ...

