Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits am Tag der letzten Ausgabe unserer Wochenpublikation kam die BAYERNLB (Ticker: BYLAN) mit ihrem angekündigten EUR 500 Mio. (WNG) Öffentlichen Pfandbrief an den Markt, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Der Bond (ISIN DE000BLB6JQ5/ WKN BLB6JQ) habe den Investoren bei einer Guidance von ms +7 Bp area eine Laufzeit von neun Jahren geboten. Mit einem Orderbuch in Höhe von EUR 2,4 Mrd. (Bid-to-Cover-Ratio: 4,8x) habe der finale Emissionsspread um 4 Bp auf ms +3 Bp hereingenommen werden können, was nach den Aufzeichnungen der Analysten der NORD/LB einer Neuemissionsprämie (NIP) von nur 1,5 Bp entsprochen habe. ...

