Der Snapchat-Mutterkonzern Snap plant angeblich, rund 20 Prozent seiner mehr als 6.400 Mitarbeiter:innen zu entlassen. Zudem verlässt eine Führungskraft das Unternehmen. Die Entlassungswelle, die seit einigen Wochen in Planung sei, soll bereits am Mittwoch beginnen, berichtet das Technikportal The Verge. Besonders hart soll es die Entwicklungsabteilung, die es Nutzer:innen ermöglicht, Mini-Apps und Spiele in Snapchat zu erstellen, sowie die Hardware-Sparte treffen. Diese ist für die AR-Spectacles-Brille und die mittlerweile bereits eingestellte Pixy-Kameradrohne ...

