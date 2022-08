Accelleron, die zur Abspaltung vorgesehene ABB-Tochtergesellschaft, wächst kräftig und stellt Aktionären für das kommende Jahr eine üppige Dividende in Aussicht.

75 Millionen Dollar: So viel will die vor einem Listing an der Schweizer Börse stehende ABB-Tochter Accelleron im ersten Halbjahr 2023 an ihre Aktionäre ausschütten. Mittelfristig soll der Dividendenregen 50 bis 70 Prozent des ausgewiesenen Gewinns betragen, wie ABB am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in Baden mitteilte. Die Ausschüttungsquote könnte sogar auf bis zu 100 Prozent steigen, sollte der Nettoverschuldungsgrad unter 1,0x liegen.

Accelleron Industries ist der zukünftige Markenname von ABB Turbocharging, einem der global führenden Hersteller von Turboladern für Diesel- und Gasmotoren im Schwerlastbereich. Strategisch gesehen will Accelleron den Marktanteil in den Kerngeschäften Schifffahrt und Energie ausbauen, aber auch in angrenzende Bereiche expandieren. "Der Schwertransport ist ein Sektor, der lange übersehen wurde, für die Dekarbonisierung der Wirtschaft aber eine entscheidende Rolle spielt", kommentierte CEO Daniel Bischofberger die Wachstumschancen des Turboladergeschäfts.

Laut Zeitplan soll der Accelleron-IPO an der SIX am 3. Oktober über die Bühne gehen. Für jeweils 20 ABB-Aktien erhalten die ABB-Eigner eine Accelleron-Aktie. Zuvor müssten die Anteilseigner auf einer Aktionärsversammlung am 7. September den Spin-Off noch genehmigen.

Accelleron peilt für das laufende Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent an, was eine operative EBITA-Marge von 24 Prozent ergäbe. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 750 Millionen US-Dollar und eine operative Marge von 25 Prozent. Den Betriebsgewinn im Gesamtjahr 2022 sieht die noch-ABB-Tochter im Bereich von rund 150 Millionen US-Dollar.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB anlässlich der bevorstehenden Abspaltung von Accelleron auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 29 Franken beziehungsweise 29,67 Euro belassen. Aktuell notiert das Papier bei 27,80 Euro. Der geplante Börsengang der Turbolader-Tochter sei ein wichtiger Schritt in der laufenden Transformation des Technologiekonzerns, schrieb Analyst Lars Brorson in seiner Studie. Dies zeige, dass ABB trotz der verzögerten Börsennotierung der E-Mobility-Sparte mit der Optimierung seines Portfolios auf Kurs sei. Das KGV (2022e) beträgt bereits relativ hohe 22, die Dividendenrendite 3,14 Prozent.

Profitable Aktien

(tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Profitable Aktien sind einfach zu erkennen - wenn man über das nötige Wissen verfügt. Also, worauf warten Sie noch? Zeit, diese lukrativen Chart-Formationen zu erkunden. Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report von Chart-Profi Stefan Klotter!

Enthaltene Werte: CH0012221716,GB0031348658