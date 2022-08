Hamburg (ots) -30 Prominente und Führungspersönlichkeiten erklären in der Wochenzeitung DIE ZEIT auf unterschiedliche, sehr persönliche Weise, warum jetzt die Zeit für mehr Klimaschutz ist. Unter den Aufrufern sind......Markus Lanz, den es erschüttert, wie schnell in seiner Heimat Südtirol die Gletscher abschmelzen. "Die Geschwindigkeit macht selbst Klimaforschern Angst", so der Fernsehmoderator. "Und wo das Eis weg ist, taut der Permafrost auf. Ganze Hänge und halbe Täler setzen sich in Bewegung."...Marcel Fratzscher, der den Klimawandel als größten "Zerstörer von Wohlstand weltweit" bezeichnet. Das deutsche Wirtschaftsmodell sei obsolet, so der DIW-Chef. "Nur eine sozialökologische Neuausrichtung wird die hohe Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und die vielen guten Arbeitsplätze in Deutschland sichern."...Barbara Schöneberger, die auf die Bundesregierung hofft. "Ansonsten warte ich dringend auf die Politik. Ich würde mir sehr gerne von Robert Habeck was verbieten lassen. Ich finde, wir brauchen strenge Verbote, denn jeder kann fast alles anders machen, wenn die anderen es auch tun müssen", so die Entertainerin und Unternehmerin....Joe Kaeser, der die Klimakrise einzigartig findet. Von Covid bis Energiepreisexplosion gingen alle Krisen wieder vorbei, so der Vorsitzende des Siemens-Energy-Aufsichtsrats. "Es wird eine Zeit nach diesen Krisen geben, in der es die Welt noch gibt. Anders verhält es sich mit dem Erdklima."...Annette Kurschus, die ihre Landsleute beim Klima an die Bibel erinnert. "Die biblische Botschaft fordert uns klar dazu auf, die Zerstörung unseres Planeten aufzuhalten", sagt die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland....Ikke Hüftgold, der das Fliegen begrenzen will. "Ich finde, Billigflüge müssen abgeschafft werden, auch wenn mir das selbst schadet", so der Ballermann-Star....Ulrich Schneider, der fordert, dass Armut nicht mehr gegen Klimaschutz ausgespielt wird. "Die beste Rentenreform, die beste Erhöhung von Hartz IV macht keinen Sinn, wenn uns die Lebensgrundlage verloren geht", so der Chef des paritätischen Wohlfahrtsverbands....Hendrick Streek, der vor neuen Mückenarten warnt. "Wir werden uns dann mit Krankheiten wie dem Dengue-Fieber oder dem Zika-Virus auseinandersetzen müssen", sagt der Virologe....Yasmin Fahimi, die den Willen der Beschäftigten betont. "In der öffentlichen Diskussion wird viel zu wenig wahrgenommen, wie sehr die Beschäftigten selbst längst bereit" zum Wandel sind, sagt die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds....Frank Schätzing, der fordert, die aktuelle Energiekrise zu nutzen. "Sonne und Wind sind unpolitisch, unerschöpflich, drohen nicht mit Lieferstopps und Wucherpreisen", so der Bestsellerautor.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5309806