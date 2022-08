Berlin (ots) -Geht eine Imagekampagne noch cooler? Das Traditionsunternehmen Bosch startet eine Kooperation mit der legendären deutschen Hip-Hop-Band DIE FANTASTISCHEN VIER. In Spots mit humorvollen Szenen rappen Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon über smarte Hausgeräte wie Rasenmäher, Kühlschrank, Akkuschrauber und Wärmepumpe. Es ist dabei die erste bereichsübergreifende Kampagne für Konsumprodukte in der Geschichte von Bosch. Mit "Lebe fantastisch LikeABosch" führen DIE FANTASTISCHEN VIER damit authentisch, wortgewandt und witzig eine der erfolgreichsten Werbekampagnen des Unternehmens fort.Ein Herr im glänzenden Morgenmantel schreitet über den Rasen zum Briefkasten. Es ist Smudo (54) von den FANTASTISCHEN VIER. Drinnen, auf der Couch, krault Bandkollege Thomas D (53) ein weißes Kaninchen. And.Ypsilon (54) versucht, eine Kuckucksuhr mit Figuren der FANTASTISCHEN VIER an die Wand zu schrauben. Und Michi Beck (54) redet im Garten mit einer Michi-Beck-Statue... Entstanden ist ein Werbespot, der perfekt zu den FANTASTISCHEN VIER und zur Kampagnen-Idee von LikeABosch passt. Mit Wurzeln im Schwabenland, gehen Bosch und DIE FANTASTISCHEN VIER innovative Wege, um das Leben besser zu gestalten - sei es mit Technik, Musik oder dem Streben nach mehr Nachhaltigkeit. Jetzt machen die coolen Hip-Hopper aus Süddeutschland Werbung für "Technik fürs Leben" der Traditionsmarke Bosch.Smudo (54) hat eine besondere Beziehung zu dem Unternehmen. Er ist in Gerlingen (19 700 Einwohner) aufgewachsen und unterstützt die Firma gern: "Ich finde es toll, dass eine Traditionsmarke mit uns eine Imagekampagne macht", sagt er. "Das macht uns stolz. Aus Gerlinger-Sicht gibt es nichts Größeres da draußen." Gebrauchen kann er Haushaltsgeräte sowieso. Smudo: "Ich bin durch und durch Hausmann, alles kein Problem - Kochen, Waschen, Saubermachen. Ich hab sogar zwei Waschmaschinen."Nach 30 Jahren Bühnenerfahrung ist es der allererste selbst kreierte Kampagnen-Rap der Band. "Die neue Kampagne ist in vielen Aspekten für Bosch eine Premiere", sagt Bosch-Markenchef Boris Dolkhani. "Zum ersten Mal stehen gleich vier Geschäftsbereiche im Zentrum einer so groß angelegten Kampagne. Zudem haben wir mit den FANTASTISCHEN VIER einen Partner an Bord geholt, der sowohl prominent als auch wortgewandt, witzig und authentisch ist. Das übertragen die Vier gekonnt in die Spots und zeigen, wie Bosch-Produkte den Alltag verbessern und erleichtern."Die gemeinsamen Wurzeln brachten die Kooperation schnell ins Rollen. Die Band schaute sich die "alten" Videos der LikeABosch-Kampagne an - und war sofort bereit für eine Neuauflage. Sechs Monate dauerte die Entwicklungs- und Umsetzungsphase. Die FANTASTISCHEN VIER arrangierten die Musik neu und erfanden Reime über Hausgeräte. Im März 2022 wurde der Spot in einem Smart-Home gedreht. Entstanden ist ein Video, das mit viel Liebe zum Detail den Zuschauer zum Schmunzeln bringt und gute Laune verbreitet. So ließ das Filmteam ein Ölgemälde der Band malen, eine bewegliche Statue bauen und eine Kuckucksuhr mit den Protagonisten zeigt an, was die Stunde geschlagen hat. Die Regie für den kultigen Spot übernahm Lars Timmermann, der mit den FANTASTISCHEN VIER schon das Musikvideo für die Hitsingle "Zusammen" gedreht hat. "Eine Wärmepumpe sexy zu inszenieren, ist erstmal ein bisschen schwierig", sagt er. Das Ergebnis? Mega! Thomas D: "Wir haben es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Noch knalliger, noch fetter, noch mehr Pääämmm!"Die Rap-Texte sind im legendären Stil der FANTASTISCHEN VIER gereimt. Highlight ist das Wortspiel "Bude smart - Smudo Bart", für das sich der Sänger extra mit einem langem grauen Rauschebart umstylen ließ. Thomas D "schwebte" derweil an einer aufwändigen Seilkonstruktion staubsaugend durchs Haus. "Ich staubsauge immer im Anzug", sagt er. "Es ist entweder der Schlafanzug oder der Jogginganzug...! Man muss immer gut aussehen, auch bei der Hausarbeit." Nur Aufräumen ist nicht so sein Ding. "Ich bin eher so ein Kreativer", sagt er. "Einfache Gemüter halten Ordnung, Genies überschauen das Chaos." Er liebt raffinierte Gadgets und Akkugeräte, hat sich mittlerweile so viele handwerkliche Fähigkeiten angeeignet, dass er sogar einen eigenen Bagger hat. Thomas D.: "Ich bin der Hausmeister und diesem Titel mach ich alle Ehre."Ganz anders Bandkollege And.Ypsilon: "Das Einzige, was ich früher richtig gut gebaut habe, waren Lautsprecher-Boxen - mit Sägen, Leimen und Bohren." Aber das ist lange her. Die Spots feiern am 31.08.2022 auf der IFA Premiere und sind dann ab 13 Uhr online HIER (https://flowcenter1.flowworks.de/flowroomsdev/screeningroom/ZSZNHZoxGmKGzavvvDBk_layoutstd/284/) verfügbar. 