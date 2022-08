Bonn (ots) -Ein Film von Sohad KhaldiZDF-Studio Kiel, phoenix 2022, 15'Von wegen London, Paris, New York... Oslo ist, was Architektur, Kunst und Kultur betrifft, gerade einer der heißesten Plätze der Welt. In der norwegischen Hauptstadt entstehen derzeit Mega-Bauten, die Oslo ein neues, zeitgenössisches Gesicht verleihen."Fjordcity" heißt das Projekt, das die gesamte Küstenlinie der Stadt umkrempelt. Eine Kulturmeile am Wasser entsteht: die futuristische Oper, das kolossale Munch-Museum, die Deichmann-Bibliothek, das neue Nationalmuseum. Die Stadt als Gesamtkunstwerk. Die Stadt - der letzte Schrei. Wie Sohad Khaldi und ihr Team zeigen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5309876