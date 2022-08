Bis Februar 2020 lief es für das Wertpapier der Allianz Gruppe wie am Schnürchen gezogen, in der Spitze erreichte die Aktie bei 232,60 Euro einen Spitzenwert. Nach dem darauf folgenden Corona-Crash erholte sich der Wert von 120,00 Euro bis Februar dieses Jahres wieder in seine alten Hochs, kam an ihnen allerdings nicht vorbei und musste neuerliche Verluste auf 168,20 Euro bis Juli dieses Jahres einstecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...