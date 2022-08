St. Petersburg (Florida), 31. August 2022. Der Klimawandel hat große Auswirkungen auf unsere Seen und Flüsse. Reservoirs trocknen aus. Wasserknappheit ist ein Problem in Städten, Gemeinden und ländlichen Gebieten auf allen Kontinenten. Zum Glück liegt die Antwort auf das Problem in der uns umgebenden Luft.

Energy and Water Development [OTCQB: EAWD], ein Pionier auf dem Gebiet der netzunabhängigen -Wassererzeugung aus der Atmosphäre (AWG), hat kürzlich erhebliche Verbesserungen der Effizienz seiner patentierten Technologie bekannt gegeben. EAWD ist in der Lage, mit seinen größten Anlagen fast 40.000 Gallonen Wasser pro Tag aus der Luft zu erzeugen. Das ist genug, um jeden Tag 125 Haushalte unabhängig von einer Grundwasserquelle mit Wasser zu versorgen. Und das Beste daran ist, dass dies ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt geschieht.

Die aufgerüstete Technologie von EAWD verbraucht weniger als 100 Watt, um einen Liter Wasser zu erzeugen, das einfach über Solarenergie bereitgestellt werden kann. In jüngsten Tests in seinem Labor in Rellingen in Deutschland konnte das kleinste netzunabhängige Wassererzeugungssystem von EAWD bei 40 % Luftfeuchtigkeit und 11 °C (52 °F) Lufttemperatur etwa 300 l Wasser pro Stunde erzeugen.

"Wir wissen, dass Wasserknappheit ein kritisches und zunehmendes Problem ist, das alle betrifft", sagte Irma Velazquez, CEO von EAWD. "Jeder Mensch, egal wo, hat ein Recht auf sauberes, reichlich vorhandenes Trinkwasser, und unsere verbesserten netzunabhängigen Atmosphären-Wassererzeugungssysteme können Gemeinden dabei helfen, eine unbegrenzte Quelle von Frischwasser bereitzustellen, ohne Strom aus dem Netz zu beziehen - selbst in den am stärksten von Dürre betroffenen Gebieten."

EAWD hat bereits verschiedene Projekte zur Wassergewinnung in Deutschland und Mexiko in der Entwicklung, bei denen mehrere solarbetriebene AWGs bis zu 2,6 Millionen Gallonen pro Tag für den privaten, kommerziellen und industriellen Gebrauch produzieren würden. "Unsere innovativen Lösungen würden es ermöglichen, jeden Tag Millionen von Litern an frischem, sauberem Wasser bereitzustellen und gleichzeitig zu verhindern, dass die Seen und Flüsse erschöpft werden", sagte der CEO von EAWD abschließend.

EAWD steigert die Produktionskapazitäten für diese revolutionäre Technologie und verhandelt zurzeit über den Abschluss von Abkommen, um seine netzunabhängigen, autark betriebenen Atmosphären-Wassergeneratoren in mehreren Ländern der Welt bereitzustellen.

Über Energy and Water Development Corp.

Energy and Water Development Corp. (OTCQB: EAWD) ist ein Unternehmen für technische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Wasser und Energie gerichtet ist. EAWD konzipiert seine Systeme auf Basis bewährter Technologien und nutzt sein technisches Know-how, um die Lösungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet Privatunternehmen, staatlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Planungs-, Bau-, Wartungs- und spezielle Beratungsdienste an.

