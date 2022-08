Hongkong (ots/PRNewswire) -Umsatzanstieg auf Basis konstanter Wechselkurse als Ergebnis eines erfolgreichen Managements durch ein dynamisches operatives UmfeldErfolgreiches Wachstum des Marktanteils in jeder wichtigen Kategorie, in der SharkNinja in den USA tätig ist.JS Global Lifestyle Company Limited (Aktiencode: 1691.HK) ("JS Global" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von kleinen Haushaltsgeräten, der die drei große Marken Shark, Ninja und Joyoung betreibt, gab heute seine Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt."Ich freue mich, berichten zu können, dass wir unser Umsatzniveau trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen und nach einem enormen Wachstum in den Jahren 2021 und 2020 halten konnten", sagte Wang Xuning, Chairman und Chief Executive Officer von JS Global. "Trotz des globalen Gegenwinds konnten wir unseren Marktanteil in jeder wichtigen Kategorie, in der SharkNinja in den USA tätig ist, steigern. Die erfolgreiche Einführung neuer Kategorien in der zweiten Jahreshälfte 2021 trug ebenfalls erheblich zu unserem Umsatz im ersten Halbjahr 2022 bei. Innovation ist der Kern dessen, was wir bei JS Global sind. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt, denn wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere langfristigen Ziele und halten uns eng an unsere bewährte Strategie."Finanzielle Zwischenergebnisse 2022 und Kommentar- Der Umsatz lag in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 bei 2.232,2 Millionen US-Dollar und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz um 0,8 %. - Der Umsatz von SharkNinja belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 1.593,2 Millionen US-Dollar und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz um 1,2 %. - Der Umsatz von Joyoung belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 639,0 Millionen US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auf Basis konstanter Wechselkurse sank der Umsatz um 0,3 %.- Der Gewinn belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 180,9 Mio. US$, was einem Rückgang von 36,7 Mio. US$ bzw. 16,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.- Das EBITDA belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 302,2 Mio. US$, was einem Rückgang von 34,0 Mio. US$ bzw. 10,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.- Das bereinigte EBITDA belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 318,4 Mio. US$, was einem Rückgang von 32,1 Mio. US$ bzw. 9,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.- Der bereinigte Nettogewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zugerechnet wird, belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 188,9 Mio. US$, was einem Rückgang von 26,1 Mio. US$ oder 12,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.- Das den Stammaktionären der Muttergesellschaft zurechenbare unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 0,048 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,009 US-Dollar bzw. 15,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.- Das verwässerte Ergebnis je Aktie, das den Stammaktionären der Muttergesellschaft zuzurechnen ist, belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 0,048 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,009 US-Dollar bzw. 15,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Jüngste geschäftliche Highlights- Der Umsatz von JS Global ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 80,6 % gestiegen, was auf den anhaltenden Erfolg und die Expansion der Marken Shark und Ninja sowie auf ein Wachstum des Bruttogewinns von 86,6 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 zurückzuführen ist.- Die Marke Shark ist nach wie vor die Nr. 1 unter den Staubsaugermarken in den USA, während die Marke Ninja weiterhin die Nr. 1 unter den kleinen Küchengeräten in den USA ist. Unser Marktanteil bei Reinigungsgeräten stieg von 30,8 % auf 34,4 %, [1] bei Kochgeräten von 25,2 % auf 25,4 % [2] und bei Geräten für die Lebensmittelzubereitung von 32,5 % auf 35,2 % [3] in den Vereinigten Staaten.Bilanz und Cash Flow Highlights- Zum 30. Juni 2022 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf 550,9 Mio. USD, die ausstehenden Schulden (Gesamtverschuldung) auf 975,2 Mio. USD und der Verschuldungsgrad (berechnet als Gesamtverschuldung (einschließlich verzinslicher Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten) geteilt durch das gesamte Eigenkapital) auf 54,5 %.- Die Investitionsausgaben beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 69,4 Millionen USD, verglichen mit 53,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.- JS Global hatte zum 30. Juni 2022 3.408.381.000 voll verwässerte Aktien im Umlauf.Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast- Die Videopräsentation und die begleitende Folienpräsentation wurden auf der Investor-Relations-Website von JS Global im Bereich "Events" veröffentlicht: https://www.jsgl.com/en/investor/register.html.- Bekanntgabe der Zwischenergebnisse: https://www.jsgl.com/en/investor/notice.html- 29. August 2022 um 21:40 ET / 30. August 2022 um 9:40 HKT: Das Management von JS Global wird einen Live-Audio-Webcast mit Fragen und Antworten veranstalten, der im Abschnitt "Events" der Investor-Relations-Website von JS Global veröffentlicht wird: https://www.jsgl.com/en/investor/register.html. Diejenigen, die während der Live-Schaltung eine Frage stellen möchten, können sich mit den unten stehenden Informationen einwählen.- Die Videopräsentation und die Live-Fragenbeantwortung werden sowohl in Englisch als auch in Mandarin abgehalten und werden auch archiviert und als Aufzeichnung zur Verfügung stehen.- Sie können die Videopräsentation per Webcast am 29. August 2022 um 21:00 ET / 30. August 2022 um 9:00 HKT unter https://www.jsgl.com/en/investor/register.html ansehen; bitte aktualisieren Sie die Seite am 29. August 2022 um 21:40 ET / 30. August 2022 um 9:40 HKT, bevor Sie der Fragerunde beitreten. Sie können Fragen in der "Question Area" der Seite stellen oder sich über die untenstehenden Informationen einwählen.Interessierte, die während des Live-Q&A-Audio-Webcasts eine Frage stellen möchten, können sich hier einwählen:- Einwahl aus den Vereinigten Staaten: 1 866 213 0992/1 866 226 1406- Einwahl aus dem chinesischen Festland: 4008 428 338/4006 786 766- Einwahl aus Hongkong: +852 2112 1888- Einwahl aus Singapur: 800 492 2081- Einwahl aus Großbritannien: 0800 032 2849- Passcode für Englisch: 8323130#- Passcode für Mandarin: 8027130#Nachdem die Teilnehmer der Telefonkonferenz beigetreten sind, können diese die *1 drücken, um zu zeigen, dass sie eine Frage stellen möchten. Es werden sowohl Fragen in Englisch als auch in Mandarin angenommen.Quelle:1. The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S.-Dollar-Umsatz, Januar-Juni 2022gegenüber Januar-Juni 2021. Zu den "Reinigungsgeräten" gehören: Bodenreiniger,Handstaubsauger, Roboterstaubsauger, Stielstaubsauger, Standstaubsauger2. The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S.-Dollar-Umsatz, Januar-Juni 2022gegenüber Januar-Juni 2021. Zu den "Kochgeräten" gehören: Heißluftfritteusen,Elektrogrills, Fritteusen, Multikocher, Toaster-Ofen3. The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S.-Dollar-Umsatz, Januar-Juni 2022gegenüber Januar-Juni 2021. Zu den "Geräte zur Lebensmittelzubereitung" gehören:Entsafter, Küchensystem, Mini-Standmixer, Standmixer, TraditionelleKüchenmaschine4. Global Small Home Appliance Industry Independent Market Research, Frost &Sullivan, March 2022Informationen zu JS GlobalJS Global Lifestyle Company Limited (Aktiencode: 1691.HK) ist ein weltweit führender Hersteller von kleinen Haushaltsgeräten. JS Global steht weltweit an vierter Stelle in der Branche der kleinen Haushaltsgeräte und an dritter Stelle unter den Unternehmen, die sich auf kleine Haushaltsgeräte konzentrieren.[4] Das Unternehmen betreibt hauptsächlich drei große Marken: Shark, Ninja und Joyoung. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem tiefen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse und auf einer starken Produktinnovations- und Designfähigkeit, die durch eine globale Forschungs- und Entwicklungsplattform, Marketingstärken, die ein hohes Markenengagement fördern, und eine Omnichannel-Vertriebsabdeckung mit hoher Marktdurchdringung unterstützt wird.Informationen zu SharkNinjaSharkNinja ist ein Innovationsführer in der Haushaltswarenindustrie und Schöpfer der bekannten Haushaltsmarken Shark® und Ninja®. SharkNinja bietet die neueste, einfach zu bedienende und innovative Technologie mit einer wachsenden Reihe von Lösungen, die aus Shark-Reinigungs- und Haushaltspflegeprodukten und Ninja-Küchengeräten bestehen. Die Produkte werden bei großen Einzelhändlern und über Vertriebshändler in der ganzen Welt verkauft. Ninja und Shark sind eingetragene Marken der SharkNinja Operating LLC. SharkNinja ist eine Tochtergesellschaft von JS Global Lifestyle Company Limited (Aktiencode: 1691.HK), einem führenden Unternehmen für Innovationen bei kleinen Haushaltsgeräten.Informationen zu JoyoungJoyoung (Aktiencode: 002242.SZ) ist die Schwestermarke von SharkNinja und hat sich zu einem bekannten Unternehmen für kleine Elektrohaushaltsgeräte und einem der Marktführer in China entwickelt. Joyoung hat den ersten Sojamilchhersteller in China erfunden und das Konzept eng mit pflanzlichen Lösungen verbunden. Mit 28 Jahren Erfahrung und über 10.000 patentierten Technologien hat sich Joyoung auf die Forschung und Entwicklung, das Design, die Herstellung und den Verkauf seiner innovativen Produktkategorien einschließlich kleiner Haushaltsgeräte spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Küche liegt. Joyoung ist eine Tochtergesellschaft der JS Global Lifestyle Company Limited (Aktiencode: 1691.HK), einem führenden Unternehmen für Innovationen bei kleinen Haushaltsgeräten.Medien Edmond Lococo, Managing Director, ICR Inc.JSGlobalPR@icrinc.comUnternehmenskontakt: Venus Zhao, Head of Investor Relations, Public Relations and Compliance, JS Global LifestyleVenus.Zhao@jsgl.comAdam Quigley, VP of Finance bei SharkNinjaAQuigley@sharkninja.comInvestor Relations ir@jsgl.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1654172/JSGlobal_Logo.jpgOriginal-Content von: JS Global Lifestyle Company Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149789/5309946