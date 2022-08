Bremen (ots) -Bereits vor 25 Jahren brachte er mit der "Bullyparade" eine ganze Fernseh-Nation zum Lachen - und auch heute schafft er es, die Menschen mit Humor zu begeistern: Michael Bully Herbig. Das Multitalent wollte zunächst gar nicht im Rampenlicht stehen, er favorisierte einen sicheren Platz hinter der Kamera. Dass er beides kann, hat er seinem Publikum mehr als bewiesen. Zuletzt brach der Produzent mit dem Comedy-Hit "LOL: Last One Laughing" alle Streaming-Rekorde. Nun hat sich der Regisseur einem ganz anderen Thema gewidmet und bringt die Mediensatire "Tausend Zeilen" auf die Kinoleinwand. Was der Film mit dem Thema "Lügen" auf sich hat und wann sich der Unterhaltungskönig selbst lieber der Wahrheit stellt, erzählt der wunderbare Bully bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 am Freitag, 2. September, ab 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen, folgende Gäste:Doris DörrieDer norddeutsche Sommer präsentiert sich in diesem Jahr von seiner sonnigen Seite. Abkühlung suchen viele mit einem Sprung ins kalte Nass eines Freibades. Die Filmemacherin Doris Dörrie besucht regelmäßig diese Orte, die nach Pommes, Chlor und Sonnencreme riechen, und kommt zu dem Schluss, dass "das Freibad ein Trainingslager für Demokratie ist". Ihre neueste Kinokomödie widmet sie den Turbulenzen in Deutschlands einzigem Frauenfreibad. Die gebürtige Hannoveranerin, die mit "Männer" und "Kirschblüten - Hanami" Filmgeschichte schrieb, hat sich auch als Schriftstellerin einen Namen gemacht. Dennoch behauptet sie, irrsinnig faul zu sein. Das muss uns Doris Dörrie mal genauer erklären - in der nächsten Ausgabe von 3nach9.Katrin EigendorfMutig, klug und sympathisch - so kennen Fernsehzuschauer die ZDF-Auslandskorrespondentin Katrin Eigendorf. In den vergangenen Monaten erlebten sie die Zuschauerinnen und Zuschauer in verschiedenen Nachrichtensendungen in bedrohlichen Situationen in der Ukraine. Bei 3nach9 erzählt die Kriegsreporterin von ihren emotionalen Begegnungen mit den Menschen, die von einem Tag auf den anderen alles verloren haben. Die erfolgreiche Journalistin berichtet, wie sie täglich selbst mit dem schweren Unglück und ihrer eigenen Angst zurechtkommt und was ihre eigene Familie zu ihrem Beruf sagt.Ingo LenßenEr ist seit 20 Jahren einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Kaum zu glauben, dass Ingo Lenßen nur rein zufällig zum Fernsehen kam. Bis heute fühlt er sich für seine Mandanten auch im "wirklichen" Leben hundertprozentig verantwortlich und fragt sich als Anwalt, wie das Leben im Strafvollzug ist. Bei 3nach9 erklärt Ingo Lenßen, warum er sich für seinen Job entschieden hat, welche Rechte und Pflichten Inhaftierte haben und erzählt, warum ein guter Strafverteidiger auf jeden Fall schauspielerisches Talent braucht. Außerdem verrät er, welchen Berufswunsch er sich gerne noch erfüllen würde.Anne und Stefan LemckeGewürzmischungen wie Bang Boom Bang, Madagaskar-Vanille und Beef Booster machten Anne und Stefan Lemcke zu Millionären. 2013 gründete das Paar sein Unternehmen "Ankerkraut" und mischte in einer stillgelegten Garage eines Kfz-Hofs eigene Gewürzkreationen, beklebte sie mit Etiketten und verkaufte die hübschen Gläser online. Drei Jahre später folgte ein Auftritt in "Die Höhle der Löwen" und der Investor Frank Thelen schlug ein. Anne und Stefan Lemcke steckten all ihre Energie und all ihr Geld in den Aufbau der Firma. Mit Erfolg. Doch Schicksalsschläge innerhalb der Familie sowie das Erreichen eigener Grenzen verlagern ihren Fokus. Wie sich das Leben der Geschäftsleute seither verändert hat und wie schwer ihnen die Entscheidung gefallen ist die Mehrheit der Firma zu verkaufen - darüber sprechen die "Ankerkraut"-Gründer bei 3nach9.Annabel OelmannIn den kommenden Monaten stehen große Herausforderungen an: Die Preise für Lebensmittel, Energie und die Mieten dürften weiter steigen - mit existentiellen Auswirkungen für einige. Verbraucherzentralen informieren und beraten bundesweit in Fragen des privaten Konsums und können rechtlichen Beistand leisten. Die Diplom-Wirtschaftsjuristin Dr. Annabel Oelmann, seit 2016 Vorständin die Verbraucherzentrale in Bremen, setzt sich voller Elan für die Verbraucherinteressen ein. Bei 3nach9 erzählt die Finanzexpertin, warum der Verbraucherschutz besonders in Krisen an Bedeutung gewinnt und welche kuriosen Anekdoten ihr in ihrem beruflichen Alltag begegnen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5309959