Die rekordhohe Inflation im Euro-Raum schürt an den Börsen die Furcht vor schnell steigenden Zinsen. Dax und EuroStoxx50 sackten am Mittwochvormittag um je ein Prozent auf 12.835 und 3530 Zähler ab. "Dürre, der schwache Euro und die Gasumlage in Deutschland halten die Inflationssorgen hoch", sagte Volkswirt Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Die Verbraucherpreise im Euro-Raum kletterten im August binnen Jahresfrist um 9,1 ...

