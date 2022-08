Nanning, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich hat die von Guangxi Yizhun Intelligent Technology Co. in der National Nanning Economic & Technological Development Area ("Area") entwickelte Software zur bildgestützten Lungen-CT-Diagnose ("Yizhun") das Registrierungszertifikat für Medizinprodukte der Klasse III (GXZZ20223210687) erhalten.Nannings Investitionsförderungsabteilungen auf allen Ebenen zielen darauf ab, biomedizinische Industriecluster zu schaffen, indem sie eine hohe Ausgangsbasis planen und gezielte Investitionen anziehen, so das National Nanning Economic & Technological Development Area Management Committee. Die biomedizinische Industrie, die die Bereiche Produktion, Inspektion und Prüfung, Verkauf und Vertrieb umfasst, dehnt sich kontinuierlich aus und verbessert schrittweise die industrielle Kette. Die zugelassene Software für die bildgestützte Lungendiagnose ist die erste Software in der Provinz Guangxi und die achte des Landes, die das Zulassungszertifikat für KI-Medizinprodukte und -Software der Klasse III erhalten hat, und die sechste in der Provinz Guangxi und die zweite in der Stadt Nanning, die dieses Zertifikat erhalten hat. Dies ist ein weiterer Erfolg der kontinuierlichen Optimierung der Dienstleistungen der Stadt für zugezogene Unternehmen und der soliden Bemühungen um den Aufbau der biopharmazeutischen Industrie.Was die konkreten Investitionen betrifft, so hat das Gebiet ein Panorama der biopharmazeutischen Industriekette zusammengestellt, Investitionen in die Industriekette und Industriecluster eingebracht und eine Reihe von Schlüsselprojekten wie Hainan Huluwa Pharmaceutical, Guangdong Yili Pharmaceutical, Yida Xiansheng, Sinopharm Group und Guangxi LiuYao Group eingeführt, die ein industrielles Entwicklungsmuster mit Biopharmazeutika, traditioneller chinesischer Medizin, Gesundheitsprodukten, medizinischen Geräten und moderner pharmazeutischer Logistik als Hauptbereiche bilden. Den Informationen zufolge ist das Gebiet der wichtigste Standort für die Entwicklung der biopharmazeutischen Industrie in der Stadt, und derzeit gibt es 625 biopharmazeutische Unternehmen in dem Gebiet.Bildanhänge Links:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428269Bildunterschrift: Produktionswerkstatt des Nanning Neptunus Health Industrial ParkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1888146/Production_workshop.jpgPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: National Nanning Economic & Technological Development Area Management Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135054/5310039