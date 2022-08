Das Pilotprojekt "Uniblu" soll am Uniper-Kraftwerk Staudinger im hessischen Großkrotzenburg realisiert werden. Die beiden Unternehmen wollen den neuartigen Stromspeicher technisch und wirtschaftlich bewerten und der Technologie zum Durchbruch verhelfen.Uniper und die CMBlu Energy AG haben am Mittwoch den Aufbau eines Stromspeichers im Megawattbereich vereinbart. Dieser soll auf Basis von organischen Solid-Flow-Batterien betrieben werden. CMBlu hat diese Speichertechnologie entwickelt und will damit zukünftig eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Märkten abdecken. Standort des Pilotprojekts ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...